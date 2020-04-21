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في الـ 3 عصراً .. بدء تنفيذ تطبيق نماذج تصاريح التنقل "الموحد" بجميع المناطق

خلال فترة منع التجوّل للفئات المستثناة وفق القرار الذي أعلنته وزارة الداخلية

يبدأ في الثالثة عصر اليوم تنفيذ قرار وزارة الداخلية الخاص بتطبيق نماذج تصاريح التنقل "الموحد" خلال فترة منع التجوّل للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول، وذلك في جميع مناطق المملكة.

يأتي القرار لرغبة الوزارة في مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجوّل، حيث عملت على تحديث نماذج (تصاريح التنقل خلال فترة المنع) للفئات المستثناة من تعليمات منع التجوّل.

وكان قرار وزارة الداخلية قد أكد أن تتولى كل جهة حكومية إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها أو منسوبي القطاعات التابعة أو المرتبطة بها للذين تتطلب حاجة العمل الفعلية والضرورية والملحة حصولهم عليها، وتوثق التصاريح من قبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية، كما تقوم كل جهة حكومية بإصدار تصاريح للعاملين في القطاع الخاص الذي تشرف عليه وتوثيقها من قِبلها ومن قبل وزارة الداخلية.

كما أوضحت وزارة الداخلية أن ما يتعلق بالموظفين والعاملين الذين يتنقلون بالحافلات المخصصة للنقل، فيكتفى بالتصريح للسائق، على أن يشمل التصريح تحديد عدد الركاب بما لا يتجاوز (50%) من حمولة الحافلة، ورقم اللوحة، ومسار التنقل، وأيام العمل، وأوقاتها، إضافة إلى ضرورة التزام الركاب بالاشتراطات الصحية اللازمة.

وتنص تعليمات وزارة الداخلية على أن مَن لم يلتزم بالتصريح الموحد والمعتمد سيحرر بحقه مخالفة منع التجوّل البالغ حدها الأدنى (10,000ريال) عشرة آلاف ريال، وكذلك يعاقب بالجزاءات الأخرى المقررة نظاماً (الغرامة المالية، السجن).

منع التجول وزارة الداخلية تصاريح التنقل الموحد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في الـ 3 عصراً .. بدء تنفيذ تطبيق نماذج تصاريح التنقل "الموحد" بجميع المناطق
سبق

يبدأ في الثالثة عصر اليوم تنفيذ قرار وزارة الداخلية الخاص بتطبيق نماذج تصاريح التنقل "الموحد" خلال فترة منع التجوّل للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول، وذلك في جميع مناطق المملكة.

يأتي القرار لرغبة الوزارة في مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجوّل، حيث عملت على تحديث نماذج (تصاريح التنقل خلال فترة المنع) للفئات المستثناة من تعليمات منع التجوّل.

وكان قرار وزارة الداخلية قد أكد أن تتولى كل جهة حكومية إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها أو منسوبي القطاعات التابعة أو المرتبطة بها للذين تتطلب حاجة العمل الفعلية والضرورية والملحة حصولهم عليها، وتوثق التصاريح من قبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية، كما تقوم كل جهة حكومية بإصدار تصاريح للعاملين في القطاع الخاص الذي تشرف عليه وتوثيقها من قِبلها ومن قبل وزارة الداخلية.

كما أوضحت وزارة الداخلية أن ما يتعلق بالموظفين والعاملين الذين يتنقلون بالحافلات المخصصة للنقل، فيكتفى بالتصريح للسائق، على أن يشمل التصريح تحديد عدد الركاب بما لا يتجاوز (50%) من حمولة الحافلة، ورقم اللوحة، ومسار التنقل، وأيام العمل، وأوقاتها، إضافة إلى ضرورة التزام الركاب بالاشتراطات الصحية اللازمة.

وتنص تعليمات وزارة الداخلية على أن مَن لم يلتزم بالتصريح الموحد والمعتمد سيحرر بحقه مخالفة منع التجوّل البالغ حدها الأدنى (10,000ريال) عشرة آلاف ريال، وكذلك يعاقب بالجزاءات الأخرى المقررة نظاماً (الغرامة المالية، السجن).

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
12:03 PM

في الـ 3 عصراً .. بدء تنفيذ تطبيق نماذج تصاريح التنقل "الموحد" بجميع المناطق

خلال فترة منع التجوّل للفئات المستثناة وفق القرار الذي أعلنته وزارة الداخلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يبدأ في الثالثة عصر اليوم تنفيذ قرار وزارة الداخلية الخاص بتطبيق نماذج تصاريح التنقل "الموحد" خلال فترة منع التجوّل للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول، وذلك في جميع مناطق المملكة.

يأتي القرار لرغبة الوزارة في مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجوّل، حيث عملت على تحديث نماذج (تصاريح التنقل خلال فترة المنع) للفئات المستثناة من تعليمات منع التجوّل.

وكان قرار وزارة الداخلية قد أكد أن تتولى كل جهة حكومية إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها أو منسوبي القطاعات التابعة أو المرتبطة بها للذين تتطلب حاجة العمل الفعلية والضرورية والملحة حصولهم عليها، وتوثق التصاريح من قبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية، كما تقوم كل جهة حكومية بإصدار تصاريح للعاملين في القطاع الخاص الذي تشرف عليه وتوثيقها من قِبلها ومن قبل وزارة الداخلية.

كما أوضحت وزارة الداخلية أن ما يتعلق بالموظفين والعاملين الذين يتنقلون بالحافلات المخصصة للنقل، فيكتفى بالتصريح للسائق، على أن يشمل التصريح تحديد عدد الركاب بما لا يتجاوز (50%) من حمولة الحافلة، ورقم اللوحة، ومسار التنقل، وأيام العمل، وأوقاتها، إضافة إلى ضرورة التزام الركاب بالاشتراطات الصحية اللازمة.

وتنص تعليمات وزارة الداخلية على أن مَن لم يلتزم بالتصريح الموحد والمعتمد سيحرر بحقه مخالفة منع التجوّل البالغ حدها الأدنى (10,000ريال) عشرة آلاف ريال، وكذلك يعاقب بالجزاءات الأخرى المقررة نظاماً (الغرامة المالية، السجن).

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