"أوميكرون".. النرويج تعلن اكتشاف 50 إصابة وبلجيكا تسجل 3 حالات

الاتحاد الأوروبي يحذر من الانتشار الكبير خلال الأشهر المقبلة

أعلنت النرويج اكتشاف 50 إصابة بمتحور "أوميكرون" في العاصمة أوسلو، كما أعلنت بلجيكا تسجيل إصابة ثالثة بمتحور "أوميكرون" والاشتباه في 7 آخرين.



فيما حذر الاتحاد الأوروبي من أن متحور "أوميكرون" قد يتسبب في نصف الإصابات بكورونا خلال الأشهر المقبلة.



وكانت الهند أعلنت عن تسجيل أول إصابتين بمتحور أوميكرون شديد العدوى الخميس، بعد أشهر من مواجهة البلاد موجة مدمرة من وباء كوفيد - 19، أدت إلى وفاة أكثر من 200 ألف شخص.