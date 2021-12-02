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"أوميكرون".. النرويج تعلن اكتشاف 50 إصابة وبلجيكا تسجل 3 حالات

الاتحاد الأوروبي يحذر من الانتشار الكبير خلال الأشهر المقبلة

أعلنت النرويج اكتشاف 50 إصابة بمتحور "أوميكرون" في العاصمة أوسلو، كما أعلنت بلجيكا تسجيل إصابة ثالثة بمتحور "أوميكرون" والاشتباه في 7 آخرين.

فيما حذر الاتحاد الأوروبي من أن متحور "أوميكرون" قد يتسبب في نصف الإصابات بكورونا خلال الأشهر المقبلة.

وكانت الهند أعلنت عن تسجيل أول إصابتين بمتحور أوميكرون شديد العدوى الخميس، بعد أشهر من مواجهة البلاد موجة مدمرة من وباء كوفيد - 19، أدت إلى وفاة أكثر من 200 ألف شخص.

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"أوميكرون".. النرويج تعلن اكتشاف 50 إصابة وبلجيكا تسجل 3 حالات
سبق

أعلنت النرويج اكتشاف 50 إصابة بمتحور "أوميكرون" في العاصمة أوسلو، كما أعلنت بلجيكا تسجيل إصابة ثالثة بمتحور "أوميكرون" والاشتباه في 7 آخرين.

فيما حذر الاتحاد الأوروبي من أن متحور "أوميكرون" قد يتسبب في نصف الإصابات بكورونا خلال الأشهر المقبلة.

وكانت الهند أعلنت عن تسجيل أول إصابتين بمتحور أوميكرون شديد العدوى الخميس، بعد أشهر من مواجهة البلاد موجة مدمرة من وباء كوفيد - 19، أدت إلى وفاة أكثر من 200 ألف شخص.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
05:27 PM

"أوميكرون".. النرويج تعلن اكتشاف 50 إصابة وبلجيكا تسجل 3 حالات

الاتحاد الأوروبي يحذر من الانتشار الكبير خلال الأشهر المقبلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت النرويج اكتشاف 50 إصابة بمتحور "أوميكرون" في العاصمة أوسلو، كما أعلنت بلجيكا تسجيل إصابة ثالثة بمتحور "أوميكرون" والاشتباه في 7 آخرين.

فيما حذر الاتحاد الأوروبي من أن متحور "أوميكرون" قد يتسبب في نصف الإصابات بكورونا خلال الأشهر المقبلة.

وكانت الهند أعلنت عن تسجيل أول إصابتين بمتحور أوميكرون شديد العدوى الخميس، بعد أشهر من مواجهة البلاد موجة مدمرة من وباء كوفيد - 19، أدت إلى وفاة أكثر من 200 ألف شخص.

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