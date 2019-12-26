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الأحد القادم.. فتح باب القبول لرتبة "جندي" بقوات الطوارئ الخاصة

وفق مجموعة شروط.. استقبال الطلبات عبر بوابة أبشر- التوظيف

أعلنت قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول لعدد من الوظائف العسكرية الشاغرة لرتبة جندي لحملة الثانوية العامة وما يعادلها.

وأوضحت أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة أبشر- التوظيف خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 3/ 5/ 1441هـ وحتى يوم الخميس الموافق 7/ 5/ 1441هـ الساعة العاشرة صباحاً على الرابط التالي: www.jobs.sa.

واشترطت على المتقدمين أن تتوفر الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة وكذلك والداه ووالداهما وزوجته ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية ألا يكون المتقدم موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية.

كما اشترطت أن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية وألا يقل عمره عن 18عاما ولا يزيد على 30 عاماً حسب بطاقة الهوية الوطنية عند تقديم الطلب وأن تتوفر في المتقدم المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة المعلن عنها (ثانوية عامة) وما يعادلها إضافة إلى ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم وأن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة لاحقاً لدى لجنة القبول.

ونبهت إلى أن عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب حيث يخضع الطلب لمعايير القبول والمفاضلة ويعتبر قرار لجنة القبول والتسجيل نهائياً ولا يحق للمتقدم الاعتراض عليه مشيرة أن جوال المتقدم هو الوسيلة المعتبرة للتواصل معه عن طريق الاتصال أو الرسائل النصية (sms) وإبلاغه من خلالها عن مراحل القبول من عدمه.

قوات الطوارئ الخاصة وظائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأحد القادم.. فتح باب القبول لرتبة "جندي" بقوات الطوارئ الخاصة
سبق

أعلنت قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول لعدد من الوظائف العسكرية الشاغرة لرتبة جندي لحملة الثانوية العامة وما يعادلها.

وأوضحت أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة أبشر- التوظيف خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 3/ 5/ 1441هـ وحتى يوم الخميس الموافق 7/ 5/ 1441هـ الساعة العاشرة صباحاً على الرابط التالي: www.jobs.sa.

واشترطت على المتقدمين أن تتوفر الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة وكذلك والداه ووالداهما وزوجته ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية ألا يكون المتقدم موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية.

كما اشترطت أن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية وألا يقل عمره عن 18عاما ولا يزيد على 30 عاماً حسب بطاقة الهوية الوطنية عند تقديم الطلب وأن تتوفر في المتقدم المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة المعلن عنها (ثانوية عامة) وما يعادلها إضافة إلى ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم وأن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة لاحقاً لدى لجنة القبول.

ونبهت إلى أن عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب حيث يخضع الطلب لمعايير القبول والمفاضلة ويعتبر قرار لجنة القبول والتسجيل نهائياً ولا يحق للمتقدم الاعتراض عليه مشيرة أن جوال المتقدم هو الوسيلة المعتبرة للتواصل معه عن طريق الاتصال أو الرسائل النصية (sms) وإبلاغه من خلالها عن مراحل القبول من عدمه.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
11:10 AM

الأحد القادم.. فتح باب القبول لرتبة "جندي" بقوات الطوارئ الخاصة

وفق مجموعة شروط.. استقبال الطلبات عبر بوابة أبشر- التوظيف

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أعلنت قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول لعدد من الوظائف العسكرية الشاغرة لرتبة جندي لحملة الثانوية العامة وما يعادلها.

وأوضحت أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة أبشر- التوظيف خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 3/ 5/ 1441هـ وحتى يوم الخميس الموافق 7/ 5/ 1441هـ الساعة العاشرة صباحاً على الرابط التالي: www.jobs.sa.

واشترطت على المتقدمين أن تتوفر الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة وكذلك والداه ووالداهما وزوجته ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية ألا يكون المتقدم موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية.

كما اشترطت أن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية وألا يقل عمره عن 18عاما ولا يزيد على 30 عاماً حسب بطاقة الهوية الوطنية عند تقديم الطلب وأن تتوفر في المتقدم المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة المعلن عنها (ثانوية عامة) وما يعادلها إضافة إلى ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم وأن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة لاحقاً لدى لجنة القبول.

ونبهت إلى أن عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب حيث يخضع الطلب لمعايير القبول والمفاضلة ويعتبر قرار لجنة القبول والتسجيل نهائياً ولا يحق للمتقدم الاعتراض عليه مشيرة أن جوال المتقدم هو الوسيلة المعتبرة للتواصل معه عن طريق الاتصال أو الرسائل النصية (sms) وإبلاغه من خلالها عن مراحل القبول من عدمه.

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