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"مرور الباحة" يحذر قائدي المركبات من الضباب وتدني الرؤية

تواجد ميداني في الطرق والميادين لضمان انسيابية الحركة

جدّد مرور الباحة دعوته لقائدي المركبات لتوخي الحيطة والحذر نتيجة الأجواء التي تشهدها المنطقة.

يأتي هذا لليوم الرابع على التوالي الذي لا تزال المنطقة تشهد فيه هطول أمطار متفرقة ووجود ضباب كثيف، ومحدودية الرؤية في بعض المواقع والطرقات.

وأكد المرور أن رجاله حاضرون ميدانياً في مسارات الطرق والميادين العامة من أجل متابعة انسيابية حركة سير المركبات، وفك الاختناقات والحرص على ضمان أمن وسلامة مرتادي الطرقات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مرور الباحة" يحذر قائدي المركبات من الضباب وتدني الرؤية
سبق

جدّد مرور الباحة دعوته لقائدي المركبات لتوخي الحيطة والحذر نتيجة الأجواء التي تشهدها المنطقة.

يأتي هذا لليوم الرابع على التوالي الذي لا تزال المنطقة تشهد فيه هطول أمطار متفرقة ووجود ضباب كثيف، ومحدودية الرؤية في بعض المواقع والطرقات.

وأكد المرور أن رجاله حاضرون ميدانياً في مسارات الطرق والميادين العامة من أجل متابعة انسيابية حركة سير المركبات، وفك الاختناقات والحرص على ضمان أمن وسلامة مرتادي الطرقات.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
06:05 PM
اخر تعديل
24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
08:05 PM

"مرور الباحة" يحذر قائدي المركبات من الضباب وتدني الرؤية

تواجد ميداني في الطرق والميادين لضمان انسيابية الحركة

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
0
1,097

جدّد مرور الباحة دعوته لقائدي المركبات لتوخي الحيطة والحذر نتيجة الأجواء التي تشهدها المنطقة.

يأتي هذا لليوم الرابع على التوالي الذي لا تزال المنطقة تشهد فيه هطول أمطار متفرقة ووجود ضباب كثيف، ومحدودية الرؤية في بعض المواقع والطرقات.

وأكد المرور أن رجاله حاضرون ميدانياً في مسارات الطرق والميادين العامة من أجل متابعة انسيابية حركة سير المركبات، وفك الاختناقات والحرص على ضمان أمن وسلامة مرتادي الطرقات.

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