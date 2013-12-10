أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، أن ما زخرت به ميزانية الدولة 2020 من خير ستكون داعمة بشكلٍ كبير في تنمية الوطن والسير قدماً بقوة اقتصادية تعود بالنفع على جميع قطاعات الدولة، للاستمرار في تحقيق رؤية 2030 . وبيّن "اللهيبي" أن الإعلان عن ميزانية 2020 بقيمة 1020 مليار ريال، وما تم تخصيصه في المرتبة الأولى على الإنفاق الرئيسي في موازنة 2020، وذلك بتخصيص 193 مليار ريال لصرفها في قطاع التعليم في موازنة العام القادم، تعادل نسبتها 18.92% من إجمالي الإنفاق المتوقع على القطاعات، فإن ذلك سيساهم في تحقيق أهداف سياسات التعليم، التي تصب في مصلحة الميدان التربوي، وتواصل الجهود في تحسين المخرجات التعليمية. وأشار إلى أن الميزانية أعطت مؤشرات إيجابية من حيث القوة الاقتصادية التي تمتاز بها المملكة، وتثبت مدى الاهتمام الذي توليه القيادة بالتعليم في المقام الأول، لإعداد أجيال قادرة على خدمة الدين والوطن، وتذليل كافة العقبات وترفع من رصيد المشاريع التعليمية في كافة الجوانب، وترتقي بالخدمات المقدّمة لمنسوبي ومنسوبات التعليم بشكل عام، وتعزز العملية التعليمية في الجودة داخل المدارس.

"اللهيبي": الميزانية ستكون داعمة بشكلٍ كبير في تنمية الوطن صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-10 أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، أن ما زخرت به ميزانية الدولة 2020 من خير ستكون داعمة بشكلٍ كبير في تنمية الوطن والسير قدماً بقوة اقتصادية تعود بالنفع على جميع قطاعات الدولة، للاستمرار في تحقيق رؤية 2030 .



وبيّن "اللهيبي" أن الإعلان عن ميزانية 2020 بقيمة 1020 مليار ريال، وما تم تخصيصه في المرتبة الأولى على الإنفاق الرئيسي في موازنة 2020، وذلك بتخصيص 193 مليار ريال لصرفها في قطاع التعليم في موازنة العام القادم، تعادل نسبتها 18.92% من إجمالي الإنفاق المتوقع على القطاعات، فإن ذلك سيساهم في تحقيق أهداف سياسات التعليم، التي تصب في مصلحة الميدان التربوي، وتواصل الجهود في تحسين المخرجات التعليمية.



وأشار إلى أن الميزانية أعطت مؤشرات إيجابية من حيث القوة الاقتصادية التي تمتاز بها المملكة، وتثبت مدى الاهتمام الذي توليه القيادة بالتعليم في المقام الأول، لإعداد أجيال قادرة على خدمة الدين والوطن، وتذليل كافة العقبات وترفع من رصيد المشاريع التعليمية في كافة الجوانب، وترتقي بالخدمات المقدّمة لمنسوبي ومنسوبات التعليم بشكل عام، وتعزز العملية التعليمية في الجودة داخل المدارس.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441 04:12 PM

"اللهيبي": الميزانية ستكون داعمة بشكلٍ كبير في تنمية الوطن قال: أعطت مؤشرات إيجابية من حيث القوة الاقتصادية للمملكة





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أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، أن ما زخرت به ميزانية الدولة 2020 من خير ستكون داعمة بشكلٍ كبير في تنمية الوطن والسير قدماً بقوة اقتصادية تعود بالنفع على جميع قطاعات الدولة، للاستمرار في تحقيق رؤية 2030 .



وبيّن "اللهيبي" أن الإعلان عن ميزانية 2020 بقيمة 1020 مليار ريال، وما تم تخصيصه في المرتبة الأولى على الإنفاق الرئيسي في موازنة 2020، وذلك بتخصيص 193 مليار ريال لصرفها في قطاع التعليم في موازنة العام القادم، تعادل نسبتها 18.92% من إجمالي الإنفاق المتوقع على القطاعات، فإن ذلك سيساهم في تحقيق أهداف سياسات التعليم، التي تصب في مصلحة الميدان التربوي، وتواصل الجهود في تحسين المخرجات التعليمية.



وأشار إلى أن الميزانية أعطت مؤشرات إيجابية من حيث القوة الاقتصادية التي تمتاز بها المملكة، وتثبت مدى الاهتمام الذي توليه القيادة بالتعليم في المقام الأول، لإعداد أجيال قادرة على خدمة الدين والوطن، وتذليل كافة العقبات وترفع من رصيد المشاريع التعليمية في كافة الجوانب، وترتقي بالخدمات المقدّمة لمنسوبي ومنسوبات التعليم بشكل عام، وتعزز العملية التعليمية في الجودة داخل المدارس.