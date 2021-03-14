البنك السعودي البريطاني يُعلن اكتمال اندماج بنكَي ساب والأول

يجمع هذا التكامل نقاط القوة في كلا البنكين تحت عرض مصرفي مطوّر

أعلن البنك السعودي البريطاني، اليوم، اكتمال الاندماج بين بنكَي ساب والأول، حيث تمّ دمج جميع المنتجات والخدمات لجميع العملاء، ويجمع هذا التكامل نقاط القوة في كلا البنكين تحت عرض مصرفي مطوّر، يتناسب مع طموحات النمو لمملكة متجددة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك ساب لبنى العليان؛ أن الاندماج شهد مراجعة كل جانب من جوانب أعمال البنكين لمعرفة أفضل المزايا، واستثمار الفرص لتقديم عرض أكثر تنافسية، مبينة أن "ساب" يقدم عديداً من العروض في مجال مصرفية الشركات لدعم النمو في جميع جوانب الاقتصاد، كما سيُمكن عملاء مصرفية الأفراد من الوصول إلى شبكة فروع أكبر في جميع أنحاء المملكة.

وأكدت أن البنك سيعمل على تعزيز شراكته مع مجموعة HSBC لتوفير الوصول إلى شبكة مصرفية دولية، مع إدخال معايير جديدة في الخدمات الرقمية بالمملكة.

وشهد الاندماج قيام فريق المشروع المكون من 300 عضو، بإنجاز آلاف المهام، بما في ذلك ترحيل 4500 عميل من الشركات و500 ألف من العملاء الأفراد من البنك الأول إلى البنك المندمج الجديد.