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"جامعة الملك فيصل" تحقق المركز الأول في إعداد المشاريع البحثية التطبيقية

في مجال النخيل والتمور انعكاسًا لما تشهده من حراك بحثي واسع

حققت جامعة الملك فيصل بالأحساء المركز الأول بين الجهات المتقدمة في إعداد المشاريع المقترحة في مسار الأبحاث التطبيقية في مجال النخيل والتمور لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بقبول خمسة من مشاريعها.

وعدّ رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي هذا الإنجاز انعكاسًا لما تشهده الجامعة من حراك بحثي واسع يأتي تحقيقًا لتوجهات وزارة التعليم نحو تعزيز مجالات البحث والابتكار، وتعزيزًا لإسهامها الوطني في تحقيق رؤية المملكة 2030، مبيناً أن البحث المختص بمجال النخيل والتمور يأتي في سياق منجزات هوية الجامعة المؤسسية المتطلعة لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.

وأشار العوهلي إلى احتضان الجامعة مركزًا بحثيًّا علميًّا متقدمًا متخصصًا في مجال علوم النخيل والتمور في الجامعة.

من جانبه أوضح مدير مركز التميز البحثي للنخيل والتمور الدكتور ناشي القحطاني، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة اختارت المشاريع الفائزة بعد أن حققت الشروط اللازمة كافة لدخول المنافسة المتمثلة في (مشروع دراسة كفاءة مصانع التمور التشغيلية ومنافذ التحسين، مشروع كاشفات حيوية تعتمد على مركبات السليلوز النانونية للكشف عن هيدروكسي ميثيل فورفورال في دبس التمر، مشروع دراسات على تقليل أو منع تقشير ثمار نخيل التمر، مشروع تطبيق تقنيات الأجواء الهوائية المعدلة في تعبئة وتغليف التمور للحد من الفاقد والهدر في المملكة العربية السعودية، ومشروع دراسة تتبع جودة التمور من خلال الخصائص الكهربائية أثناء التخزين).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جامعة الملك فيصل" تحقق المركز الأول في إعداد المشاريع البحثية التطبيقية
سبق

حققت جامعة الملك فيصل بالأحساء المركز الأول بين الجهات المتقدمة في إعداد المشاريع المقترحة في مسار الأبحاث التطبيقية في مجال النخيل والتمور لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بقبول خمسة من مشاريعها.

وعدّ رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي هذا الإنجاز انعكاسًا لما تشهده الجامعة من حراك بحثي واسع يأتي تحقيقًا لتوجهات وزارة التعليم نحو تعزيز مجالات البحث والابتكار، وتعزيزًا لإسهامها الوطني في تحقيق رؤية المملكة 2030، مبيناً أن البحث المختص بمجال النخيل والتمور يأتي في سياق منجزات هوية الجامعة المؤسسية المتطلعة لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.

وأشار العوهلي إلى احتضان الجامعة مركزًا بحثيًّا علميًّا متقدمًا متخصصًا في مجال علوم النخيل والتمور في الجامعة.

من جانبه أوضح مدير مركز التميز البحثي للنخيل والتمور الدكتور ناشي القحطاني، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة اختارت المشاريع الفائزة بعد أن حققت الشروط اللازمة كافة لدخول المنافسة المتمثلة في (مشروع دراسة كفاءة مصانع التمور التشغيلية ومنافذ التحسين، مشروع كاشفات حيوية تعتمد على مركبات السليلوز النانونية للكشف عن هيدروكسي ميثيل فورفورال في دبس التمر، مشروع دراسات على تقليل أو منع تقشير ثمار نخيل التمر، مشروع تطبيق تقنيات الأجواء الهوائية المعدلة في تعبئة وتغليف التمور للحد من الفاقد والهدر في المملكة العربية السعودية، ومشروع دراسة تتبع جودة التمور من خلال الخصائص الكهربائية أثناء التخزين).

13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442
10:51 AM

"جامعة الملك فيصل" تحقق المركز الأول في إعداد المشاريع البحثية التطبيقية

في مجال النخيل والتمور انعكاسًا لما تشهده من حراك بحثي واسع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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حققت جامعة الملك فيصل بالأحساء المركز الأول بين الجهات المتقدمة في إعداد المشاريع المقترحة في مسار الأبحاث التطبيقية في مجال النخيل والتمور لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بقبول خمسة من مشاريعها.

وعدّ رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي هذا الإنجاز انعكاسًا لما تشهده الجامعة من حراك بحثي واسع يأتي تحقيقًا لتوجهات وزارة التعليم نحو تعزيز مجالات البحث والابتكار، وتعزيزًا لإسهامها الوطني في تحقيق رؤية المملكة 2030، مبيناً أن البحث المختص بمجال النخيل والتمور يأتي في سياق منجزات هوية الجامعة المؤسسية المتطلعة لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.

وأشار العوهلي إلى احتضان الجامعة مركزًا بحثيًّا علميًّا متقدمًا متخصصًا في مجال علوم النخيل والتمور في الجامعة.

من جانبه أوضح مدير مركز التميز البحثي للنخيل والتمور الدكتور ناشي القحطاني، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة اختارت المشاريع الفائزة بعد أن حققت الشروط اللازمة كافة لدخول المنافسة المتمثلة في (مشروع دراسة كفاءة مصانع التمور التشغيلية ومنافذ التحسين، مشروع كاشفات حيوية تعتمد على مركبات السليلوز النانونية للكشف عن هيدروكسي ميثيل فورفورال في دبس التمر، مشروع دراسات على تقليل أو منع تقشير ثمار نخيل التمر، مشروع تطبيق تقنيات الأجواء الهوائية المعدلة في تعبئة وتغليف التمور للحد من الفاقد والهدر في المملكة العربية السعودية، ومشروع دراسة تتبع جودة التمور من خلال الخصائص الكهربائية أثناء التخزين).

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