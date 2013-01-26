ورشة تدريبية حول مكافحة العدوى بمراكز العزل الخاصة بكورونا في عدن

نظمتها "الصحة العالمية" بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة

عقدت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، ورشة تدريبية حول مكافحة العدوى في مراكز العزل الخاصة بفيروس كورونا المستجد في محافظة عدن، بالتنسيق مع إدارة الخدمات الطبية بوزارة الصحة اليمنية.

وتهدف الدورة على مدى ثلاثة أيام، إلى إكساب 25 من كوادر مراكز العزل الطبي في عدن مهارات نظرية وتطبيقية تعريفية بمبادئ العدوى وطرق انتقالها وكيفية الوقاية منها والإجراءات والاحتياطات اللازمة في مراكز العزل ووسائل الحماية الشخصية، والتعرف على الأمراض الوبائية والمعدية ومصادرها وكيفية الحد من انتشارها وكيفية التخلص من النفايات الطبية بالطرق الصحية والسليمة للحفاظ على الكادر الصحي والبيئة والمجتمع بشكل عام.

وأكد وكيل وزارة الصحة اليمنية لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي، أهمية الاستفادة من المفردات العلمية التي تتضمنها الورشة التدريبية، وتجارب مواجهة كورونا في موجته الأولى والاستعداد لأي احتمالات مستقبلية.

ويأتي عقد الدورات والورش التدريبية في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لمنظمة الصحة العالمية لتعزيز الجانب الصحي في اليمن ومختلف البلدان الأخرى.