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يعيش بشق رقبة ومهدد بالتقاعد.. الشاعر "المالكي" مناشدًا: فقدتُ التحدث

يرجو إحالته لمستشفى متخصص بالخارج لاستئصال تليف بالقصبة الهوائية

ناشد الشاعر عبدالله بن مستور المالكي، إحالته لمستشفى متخصص في الخارج لإجراء عملية جراحية لاستئصال جزء متليف بالقصبة الهوائية والتي أفقدته القدرة على التحدث والكلام منذ قرابة 9 أشهر.

وقال المالكي لـ"سبق": فقدت القدرة على التحدث منذ قرابة 9 أشهر، فأنا أعيش على شق من الرقبة، فتحة حنجرة؛ وذلك بعد عمليتين جراحيتين لم تنجحا بسبب أنبوب في مجرى التنفس.

وأضاف: "أحتاج إلى عملية جراحية لاستئصال منطقة التليف بالقصبة الهوائية وعمل توصيل لها؛ حيث أصدر لي مستشفى الملك عبدالعزيز تقريرًا طبيًّا بعدم قدرته على علاجي ورفع لي إحالة، كما أن المستشفى التخصصي بالرياض اعتذر عن استقبال الحالة".

وأردف "المالكي": "مشكلتي مشكلتان؛ فبالإضافة لحالتي المرضية؛ فعملي سيُحيلني للتقاعد.. أناشد التوجيه بإحالتي للعلاج في الخارج فعلاجي غير متوفر".

"سبق" تحتفظ بتقاريره الطبية وعنوان التواصل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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يعيش بشق رقبة ومهدد بالتقاعد.. الشاعر "المالكي" مناشدًا: فقدتُ التحدث
سبق

ناشد الشاعر عبدالله بن مستور المالكي، إحالته لمستشفى متخصص في الخارج لإجراء عملية جراحية لاستئصال جزء متليف بالقصبة الهوائية والتي أفقدته القدرة على التحدث والكلام منذ قرابة 9 أشهر.

وقال المالكي لـ"سبق": فقدت القدرة على التحدث منذ قرابة 9 أشهر، فأنا أعيش على شق من الرقبة، فتحة حنجرة؛ وذلك بعد عمليتين جراحيتين لم تنجحا بسبب أنبوب في مجرى التنفس.

وأضاف: "أحتاج إلى عملية جراحية لاستئصال منطقة التليف بالقصبة الهوائية وعمل توصيل لها؛ حيث أصدر لي مستشفى الملك عبدالعزيز تقريرًا طبيًّا بعدم قدرته على علاجي ورفع لي إحالة، كما أن المستشفى التخصصي بالرياض اعتذر عن استقبال الحالة".

وأردف "المالكي": "مشكلتي مشكلتان؛ فبالإضافة لحالتي المرضية؛ فعملي سيُحيلني للتقاعد.. أناشد التوجيه بإحالتي للعلاج في الخارج فعلاجي غير متوفر".

"سبق" تحتفظ بتقاريره الطبية وعنوان التواصل.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
09:27 AM

يعيش بشق رقبة ومهدد بالتقاعد.. الشاعر "المالكي" مناشدًا: فقدتُ التحدث

يرجو إحالته لمستشفى متخصص بالخارج لاستئصال تليف بالقصبة الهوائية

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
7
40,593

ناشد الشاعر عبدالله بن مستور المالكي، إحالته لمستشفى متخصص في الخارج لإجراء عملية جراحية لاستئصال جزء متليف بالقصبة الهوائية والتي أفقدته القدرة على التحدث والكلام منذ قرابة 9 أشهر.

وقال المالكي لـ"سبق": فقدت القدرة على التحدث منذ قرابة 9 أشهر، فأنا أعيش على شق من الرقبة، فتحة حنجرة؛ وذلك بعد عمليتين جراحيتين لم تنجحا بسبب أنبوب في مجرى التنفس.

وأضاف: "أحتاج إلى عملية جراحية لاستئصال منطقة التليف بالقصبة الهوائية وعمل توصيل لها؛ حيث أصدر لي مستشفى الملك عبدالعزيز تقريرًا طبيًّا بعدم قدرته على علاجي ورفع لي إحالة، كما أن المستشفى التخصصي بالرياض اعتذر عن استقبال الحالة".

وأردف "المالكي": "مشكلتي مشكلتان؛ فبالإضافة لحالتي المرضية؛ فعملي سيُحيلني للتقاعد.. أناشد التوجيه بإحالتي للعلاج في الخارج فعلاجي غير متوفر".

"سبق" تحتفظ بتقاريره الطبية وعنوان التواصل.

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