في إطار الجولات الميدانية بهدف الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين، تفقد محافظ الدائر نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم مستشفى بني مالك العام، في جولة مفاجئة، للوقوف على سير العمل بها. ووقف "بن لبدة" خلال الجولة على الخدمات المقدمة بالمستشفى، والتقى عدداً من المرضى والمراجعين للمستشفى، مشدداً على ضرورة تسخير كافة الإمكانيات لخدمة أهالي المحافظة. كما لفت إلى ضرورة الارتقاء بالخدمة الصحية إلى المستوى الذي يرضي المواطن في ظل الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ومتابعة أمير المنطقة ونائبه، واطلع على مدى توفر الكوادر الطبية والتمريضية والمستلزمات والتجهيزات المناسبة بالمستشفى. ووجه محافظ الداير إلى ضرورة وضع خطط دورية تهدف إلى الرقي بالخدمة وتحسين من الأداء، وفق معايير من الممكن قياس رضا المستفيدين من خلالها، مؤكدًا على ضرورة تفعيل قنوات تواصل المستشفى مع شكوى المرضى وتحسين تجربتهم بما يضمن التفاعل السريع مع أي قصور ومعالجته مباشرة. وبحث محافظ الدائر مع مدير مستشفى بني مالك العام الأخصائي، عادل الحريصي خلال الزيارة، عدداً من الموضوعات المتعلقة بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، والسبل الكفيلة بتقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية وجودة الرعاية المقدمة للمرضى. وشملت الجولة التفقدية، أقسام المستشفى المختلفة (العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ والملاحظة والمختبرات والأشعة وبنك الدم والصيدلية والتنويم والعناية المركزة لحديثي الولادة والأطفال). كما اطلع نايف بن ناصر بن لبدة على المشاريع التحسينية بالمستشفى وكذلك آلية العمل وطريقة حجز المواعيد عبر برنامج موعد، ووقف على مشروع مبنى غسيل الكلى. وأكد أن مثل هذه الجولات تأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير المنطقة ونائبه -حفظهما الله -، المشددة على متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تحسينها بما يضمن جودتها ورقي مستواها.

في زيارة مفاجئة.. محافظ الداير يقف على سير العمل بالمستشفى العام محمد المواسي سبق 2020-11-30 في إطار الجولات الميدانية بهدف الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين، تفقد محافظ الدائر نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم مستشفى بني مالك العام، في جولة مفاجئة، للوقوف على سير العمل بها.



ووقف "بن لبدة" خلال الجولة على الخدمات المقدمة بالمستشفى، والتقى عدداً من المرضى والمراجعين للمستشفى، مشدداً على ضرورة تسخير كافة الإمكانيات لخدمة أهالي المحافظة.



كما لفت إلى ضرورة الارتقاء بالخدمة الصحية إلى المستوى الذي يرضي المواطن في ظل الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ومتابعة أمير المنطقة ونائبه، واطلع على مدى توفر الكوادر الطبية والتمريضية والمستلزمات والتجهيزات المناسبة بالمستشفى.



ووجه محافظ الداير إلى ضرورة وضع خطط دورية تهدف إلى الرقي بالخدمة وتحسين من الأداء، وفق معايير من الممكن قياس رضا المستفيدين من خلالها، مؤكدًا على ضرورة تفعيل قنوات تواصل المستشفى مع شكوى المرضى وتحسين تجربتهم بما يضمن التفاعل السريع مع أي قصور ومعالجته مباشرة.



وبحث محافظ الدائر مع مدير مستشفى بني مالك العام الأخصائي، عادل الحريصي خلال الزيارة، عدداً من الموضوعات المتعلقة بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، والسبل الكفيلة بتقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية وجودة الرعاية المقدمة للمرضى.



وشملت الجولة التفقدية، أقسام المستشفى المختلفة (العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ والملاحظة والمختبرات والأشعة وبنك الدم والصيدلية والتنويم والعناية المركزة لحديثي الولادة والأطفال).



كما اطلع نايف بن ناصر بن لبدة على المشاريع التحسينية بالمستشفى وكذلك آلية العمل وطريقة حجز المواعيد عبر برنامج موعد، ووقف على مشروع مبنى غسيل الكلى.



وأكد أن مثل هذه الجولات تأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير المنطقة ونائبه -حفظهما الله -، المشددة على متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تحسينها بما يضمن جودتها ورقي مستواها.





30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 07:11 PM

في زيارة مفاجئة.. محافظ الداير يقف على سير العمل بالمستشفى العام بهدف الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين





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في إطار الجولات الميدانية بهدف الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين، تفقد محافظ الدائر نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم مستشفى بني مالك العام، في جولة مفاجئة، للوقوف على سير العمل بها.



ووقف "بن لبدة" خلال الجولة على الخدمات المقدمة بالمستشفى، والتقى عدداً من المرضى والمراجعين للمستشفى، مشدداً على ضرورة تسخير كافة الإمكانيات لخدمة أهالي المحافظة.



كما لفت إلى ضرورة الارتقاء بالخدمة الصحية إلى المستوى الذي يرضي المواطن في ظل الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ومتابعة أمير المنطقة ونائبه، واطلع على مدى توفر الكوادر الطبية والتمريضية والمستلزمات والتجهيزات المناسبة بالمستشفى.



ووجه محافظ الداير إلى ضرورة وضع خطط دورية تهدف إلى الرقي بالخدمة وتحسين من الأداء، وفق معايير من الممكن قياس رضا المستفيدين من خلالها، مؤكدًا على ضرورة تفعيل قنوات تواصل المستشفى مع شكوى المرضى وتحسين تجربتهم بما يضمن التفاعل السريع مع أي قصور ومعالجته مباشرة.



وبحث محافظ الدائر مع مدير مستشفى بني مالك العام الأخصائي، عادل الحريصي خلال الزيارة، عدداً من الموضوعات المتعلقة بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، والسبل الكفيلة بتقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية وجودة الرعاية المقدمة للمرضى.



وشملت الجولة التفقدية، أقسام المستشفى المختلفة (العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ والملاحظة والمختبرات والأشعة وبنك الدم والصيدلية والتنويم والعناية المركزة لحديثي الولادة والأطفال).



كما اطلع نايف بن ناصر بن لبدة على المشاريع التحسينية بالمستشفى وكذلك آلية العمل وطريقة حجز المواعيد عبر برنامج موعد، ووقف على مشروع مبنى غسيل الكلى.



وأكد أن مثل هذه الجولات تأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير المنطقة ونائبه -حفظهما الله -، المشددة على متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تحسينها بما يضمن جودتها ورقي مستواها.



