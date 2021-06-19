جازان.. 7 محافظات تواعد الهطولات اليوم

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من حالة أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، الدائر بني مالك، الريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب .
وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ9 مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من حالة أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، الدائر بني مالك، الريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب .
وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ9 مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من حالة أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، الدائر بني مالك، الريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب .
وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ9 مساءً.