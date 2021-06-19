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جازان.. 7 محافظات تواعد الهطولات اليوم

حالة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من حالة أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، الدائر بني مالك، الريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب .

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ9 مساءً.

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جازان.. 7 محافظات تواعد الهطولات اليوم
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من حالة أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، الدائر بني مالك، الريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب .

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ9 مساءً.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
10:10 AM

جازان.. 7 محافظات تواعد الهطولات اليوم

حالة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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1,087

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من حالة أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، الدائر بني مالك، الريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب .

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ9 مساءً.

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