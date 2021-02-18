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قطاع المطاعم الراقية يتصدّر المشهد.. تحسين لجودة الحياة وتنويع للاقتصاد

إنفاق المستهلكين خلال الربع الثالث من عام 2020 بلغ 254.6 مليار ريال

يعتبر قطاع المطاعم العالمية الراقية أحد أبرز القطاعات المتصدرة للمشهد والتي تسهم في تحسين جودة الحياة وتنويع الاقتصاد الداخلي للمملكة، لكونه ساحةً خصبة ومهمة قابلة لاستقطاب العديد من العلامات التجارية العالمية المعروفة في مجال الأطعمة والضيافة والذي بدوره انعكس على إنفاق المستهلكين في السعودية خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ ليصل إلى ٢٥٤.٦ مليار ريال سعودي.

يأتي هذا الاهتمام دعماً لأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتماشياً مع تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والسياح، والذي من شأنه تشجيع الاستثمار الأجنبي داخل المملكة العربية السعودية وتعزيز الجانب الاقتصادي والسياحي.

حيث استحوذ رجل الأعمال هشام بن عبدالعزيز الموسى ورجل الأعمال أحمد بن عبدالرحمن المبارك على شركة ادفانسد تيست بالكامل والتي تُعنى بوكالة واستقطاب المطاعم الفاخرة مثل (باغاتيل Bagatelle on beach / Bagatelle ساموسان Sumosan / سانتيني Santini / نوا NOOA / سوشاليستا Socialista / وادي Wadi / بربل دراقون Purple Dragon / شبرياني Cipriani) وغيرها من العلامات التجارية الرائدة، لخلق تجربة فريدة من نوعها ورفع مستوى جودة الحياة في المملكة العربية السعودية.

وأشار رجل الأعمال "الموسى" أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من حرص المملكة العربية السعودية على تقديم كل ما هو أفضل لتوفير سبل العيش الكريم والرفاهية للمواطنين؛ حرصاً على إثراء التجربة للفرد وتوفير العديد من الخيارات التي تتناسب مع كافة أفراد وطبقات المجتمع على اختلاف مستويات الدخل لديهم.

قطاع المطاعم العالمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قطاع المطاعم الراقية يتصدّر المشهد.. تحسين لجودة الحياة وتنويع للاقتصاد
سبق

يعتبر قطاع المطاعم العالمية الراقية أحد أبرز القطاعات المتصدرة للمشهد والتي تسهم في تحسين جودة الحياة وتنويع الاقتصاد الداخلي للمملكة، لكونه ساحةً خصبة ومهمة قابلة لاستقطاب العديد من العلامات التجارية العالمية المعروفة في مجال الأطعمة والضيافة والذي بدوره انعكس على إنفاق المستهلكين في السعودية خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ ليصل إلى ٢٥٤.٦ مليار ريال سعودي.

يأتي هذا الاهتمام دعماً لأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتماشياً مع تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والسياح، والذي من شأنه تشجيع الاستثمار الأجنبي داخل المملكة العربية السعودية وتعزيز الجانب الاقتصادي والسياحي.

حيث استحوذ رجل الأعمال هشام بن عبدالعزيز الموسى ورجل الأعمال أحمد بن عبدالرحمن المبارك على شركة ادفانسد تيست بالكامل والتي تُعنى بوكالة واستقطاب المطاعم الفاخرة مثل (باغاتيل Bagatelle on beach / Bagatelle ساموسان Sumosan / سانتيني Santini / نوا NOOA / سوشاليستا Socialista / وادي Wadi / بربل دراقون Purple Dragon / شبرياني Cipriani) وغيرها من العلامات التجارية الرائدة، لخلق تجربة فريدة من نوعها ورفع مستوى جودة الحياة في المملكة العربية السعودية.

وأشار رجل الأعمال "الموسى" أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من حرص المملكة العربية السعودية على تقديم كل ما هو أفضل لتوفير سبل العيش الكريم والرفاهية للمواطنين؛ حرصاً على إثراء التجربة للفرد وتوفير العديد من الخيارات التي تتناسب مع كافة أفراد وطبقات المجتمع على اختلاف مستويات الدخل لديهم.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
03:28 PM

قطاع المطاعم الراقية يتصدّر المشهد.. تحسين لجودة الحياة وتنويع للاقتصاد

إنفاق المستهلكين خلال الربع الثالث من عام 2020 بلغ 254.6 مليار ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يعتبر قطاع المطاعم العالمية الراقية أحد أبرز القطاعات المتصدرة للمشهد والتي تسهم في تحسين جودة الحياة وتنويع الاقتصاد الداخلي للمملكة، لكونه ساحةً خصبة ومهمة قابلة لاستقطاب العديد من العلامات التجارية العالمية المعروفة في مجال الأطعمة والضيافة والذي بدوره انعكس على إنفاق المستهلكين في السعودية خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ ليصل إلى ٢٥٤.٦ مليار ريال سعودي.

يأتي هذا الاهتمام دعماً لأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتماشياً مع تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والسياح، والذي من شأنه تشجيع الاستثمار الأجنبي داخل المملكة العربية السعودية وتعزيز الجانب الاقتصادي والسياحي.

حيث استحوذ رجل الأعمال هشام بن عبدالعزيز الموسى ورجل الأعمال أحمد بن عبدالرحمن المبارك على شركة ادفانسد تيست بالكامل والتي تُعنى بوكالة واستقطاب المطاعم الفاخرة مثل (باغاتيل Bagatelle on beach / Bagatelle ساموسان Sumosan / سانتيني Santini / نوا NOOA / سوشاليستا Socialista / وادي Wadi / بربل دراقون Purple Dragon / شبرياني Cipriani) وغيرها من العلامات التجارية الرائدة، لخلق تجربة فريدة من نوعها ورفع مستوى جودة الحياة في المملكة العربية السعودية.

وأشار رجل الأعمال "الموسى" أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من حرص المملكة العربية السعودية على تقديم كل ما هو أفضل لتوفير سبل العيش الكريم والرفاهية للمواطنين؛ حرصاً على إثراء التجربة للفرد وتوفير العديد من الخيارات التي تتناسب مع كافة أفراد وطبقات المجتمع على اختلاف مستويات الدخل لديهم.

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