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"شرطة الجوف" تكشف ملابسات إطلاق نار في "بيضاء الطوير" غرب سكاكا

الأجهزة الأمنية نجحت في السيطرة عليه وضبط السلاح المستخدم بحوزته

صرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، بأن دوريات الأمن باشرت مساء يوم الخميس الماضي ـ بلاغًا عن قيام شخص بإطلاق النار من سلاح رشاش من داخل منزله بمنطقة تسمى بيضاء الطوير غرب مدينة سكاكا.

وأضاف: وعند وصول رجال الأمن للموقع وشروعهم في استطلاع الوضع، تعرضوا لإطلاق نار من المتهم عند خروجه في محاولة للفرار منهم؛ ما اقتضى الرد عليه بالمثل والسيطرة عليه وضبط السلاح المستخدم بحوزته.

وتابع: كما تم في الموقع ضبط (٢٢) ظرفًا فارغًا وسلاحين أبيضين.. وقد نتج عن تبادل إطلاق النار تعرض المتهم لإصابة بقدمه وتم نقله إلى المستشفى، حيث تلقى العلاج اللازم، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت شرطة منطقة الجوف أنها إذ تعلن عن ذلك لتشدد على حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

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"شرطة الجوف" تكشف ملابسات إطلاق نار في "بيضاء الطوير" غرب سكاكا
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، بأن دوريات الأمن باشرت مساء يوم الخميس الماضي ـ بلاغًا عن قيام شخص بإطلاق النار من سلاح رشاش من داخل منزله بمنطقة تسمى بيضاء الطوير غرب مدينة سكاكا.

وأضاف: وعند وصول رجال الأمن للموقع وشروعهم في استطلاع الوضع، تعرضوا لإطلاق نار من المتهم عند خروجه في محاولة للفرار منهم؛ ما اقتضى الرد عليه بالمثل والسيطرة عليه وضبط السلاح المستخدم بحوزته.

وتابع: كما تم في الموقع ضبط (٢٢) ظرفًا فارغًا وسلاحين أبيضين.. وقد نتج عن تبادل إطلاق النار تعرض المتهم لإصابة بقدمه وتم نقله إلى المستشفى، حيث تلقى العلاج اللازم، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت شرطة منطقة الجوف أنها إذ تعلن عن ذلك لتشدد على حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
12:30 AM

"شرطة الجوف" تكشف ملابسات إطلاق نار في "بيضاء الطوير" غرب سكاكا

الأجهزة الأمنية نجحت في السيطرة عليه وضبط السلاح المستخدم بحوزته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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صرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، بأن دوريات الأمن باشرت مساء يوم الخميس الماضي ـ بلاغًا عن قيام شخص بإطلاق النار من سلاح رشاش من داخل منزله بمنطقة تسمى بيضاء الطوير غرب مدينة سكاكا.

وأضاف: وعند وصول رجال الأمن للموقع وشروعهم في استطلاع الوضع، تعرضوا لإطلاق نار من المتهم عند خروجه في محاولة للفرار منهم؛ ما اقتضى الرد عليه بالمثل والسيطرة عليه وضبط السلاح المستخدم بحوزته.

وتابع: كما تم في الموقع ضبط (٢٢) ظرفًا فارغًا وسلاحين أبيضين.. وقد نتج عن تبادل إطلاق النار تعرض المتهم لإصابة بقدمه وتم نقله إلى المستشفى، حيث تلقى العلاج اللازم، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت شرطة منطقة الجوف أنها إذ تعلن عن ذلك لتشدد على حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

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