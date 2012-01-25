مانشستر يونايتد يقصي ليفربول من الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي

فاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين .. ومحمد صلاح أحرز هدفي الريدز

أطاح فريق مانشستر يونايتد بضيفه ليفربول، من الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه عليه (3-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "أولد ترافورد".

وفي التفاصيل، أحرز ثلاثية أصحاب الأرض "الشياطين الحمر" كل من اللاعبين، ماسون جرينوود، وماركوس راشفورد، والبرتغالي برونو فيرنانديز، في الدقائق (26، 48، و78) على الترتيب.

بينما سجل النجم المصري محمد صلاح هدفي "الريدز" في الدقيقتين (18 و58) من زمن اللقاء.