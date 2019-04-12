النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إمارة مكة: 120 ألف مستفيد من حملة "بِرّاً بمكة" واللجنة استقبلت 250 ألف طلب إعانة

دراسة الحالات وإيداع الإعانات المالية للمتأثرين باحترازات مكافحة "كورونا"

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن أعداد السلال الغذائية التي تم توزيعها على محافظات منطقة مكة المكرمة بـ120 ألف مستفيد في حملة برا بمكة التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، فيما بلغت أعداد طلبات إعانة تشمل الأفراد والأسر المستفيدة التي استقبلتها حملة برا بمكة 250 ألف طلب.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة أن التسجيل مستمر حتى غد الاثنين 20 /8 /1441 هـ الساعة 11 مساء.

وأشارت الإمارة إلى أن الدعم المادي ستتم دراسة الحالات وإيداع الإعانات المالية للمتأثرين بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وفق معايير اللجنة وحسب الدعم المالي المتوفر.

من جانبها، قدمت إمارة منطقة مكة المكرمة شكرها للداعمين مادياً أو عينياً كما رحب بالراغبين في المساهمة عبر قنواتها الرسمية خدمة للمحتاجين.

مكة المكرمة إمارة مكة حملة برا بمكة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إمارة مكة: 120 ألف مستفيد من حملة "بِرّاً بمكة" واللجنة استقبلت 250 ألف طلب إعانة
سبق

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن أعداد السلال الغذائية التي تم توزيعها على محافظات منطقة مكة المكرمة بـ120 ألف مستفيد في حملة برا بمكة التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، فيما بلغت أعداد طلبات إعانة تشمل الأفراد والأسر المستفيدة التي استقبلتها حملة برا بمكة 250 ألف طلب.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة أن التسجيل مستمر حتى غد الاثنين 20 /8 /1441 هـ الساعة 11 مساء.

وأشارت الإمارة إلى أن الدعم المادي ستتم دراسة الحالات وإيداع الإعانات المالية للمتأثرين بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وفق معايير اللجنة وحسب الدعم المالي المتوفر.

من جانبها، قدمت إمارة منطقة مكة المكرمة شكرها للداعمين مادياً أو عينياً كما رحب بالراغبين في المساهمة عبر قنواتها الرسمية خدمة للمحتاجين.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
10:48 PM

إمارة مكة: 120 ألف مستفيد من حملة "بِرّاً بمكة" واللجنة استقبلت 250 ألف طلب إعانة

دراسة الحالات وإيداع الإعانات المالية للمتأثرين باحترازات مكافحة "كورونا"

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
6
1,531

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن أعداد السلال الغذائية التي تم توزيعها على محافظات منطقة مكة المكرمة بـ120 ألف مستفيد في حملة برا بمكة التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، فيما بلغت أعداد طلبات إعانة تشمل الأفراد والأسر المستفيدة التي استقبلتها حملة برا بمكة 250 ألف طلب.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة أن التسجيل مستمر حتى غد الاثنين 20 /8 /1441 هـ الساعة 11 مساء.

وأشارت الإمارة إلى أن الدعم المادي ستتم دراسة الحالات وإيداع الإعانات المالية للمتأثرين بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وفق معايير اللجنة وحسب الدعم المالي المتوفر.

من جانبها، قدمت إمارة منطقة مكة المكرمة شكرها للداعمين مادياً أو عينياً كما رحب بالراغبين في المساهمة عبر قنواتها الرسمية خدمة للمحتاجين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,153
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,364
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,956
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,204

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة