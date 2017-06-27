‏أكدت وزارة الحج والعمرة، ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك #حج_1442هـ‬، وزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.

"الحج والعمرة": ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك حج_1442هـ خالد الشاماني سبق 2021-06-27 ‏أكدت وزارة الحج والعمرة، ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك #حج_1442هـ‬، وزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442 06:38 PM

اخر تعديل 27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442 08:07 PM

"الحج والعمرة": ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك حج_1442هـ زيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق





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‏أكدت وزارة الحج والعمرة، ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك #حج_1442هـ‬، وزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.