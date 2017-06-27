أكدت وزارة الحج والعمرة، ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك #حج_1442هـ، وزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.
"الحج والعمرة": ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك حج_1442هـ
زيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق
أكدت وزارة الحج والعمرة، ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك #حج_1442هـ، وزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.
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"الحج والعمرة": ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك حج_1442هـخالد الشاماني سبق 2021-06-27
27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
06:38 PM
اخر تعديل
27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
08:07 PM
"الحج والعمرة": ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك حج_1442هـ
زيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق
أكدت وزارة الحج والعمرة، ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك #حج_1442هـ، وزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.
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