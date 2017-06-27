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"الحج والعمرة": ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك حج_1442هـ

زيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق

‏أكدت وزارة الحج والعمرة، ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك #حج_1442هـ‬، وزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.

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"الحج والعمرة": ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك حج_1442هـ
سبق

‏أكدت وزارة الحج والعمرة، ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك #حج_1442هـ‬، وزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
06:38 PM
اخر تعديل
27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
08:07 PM

"الحج والعمرة": ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك حج_1442هـ

زيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
3
1,937

‏أكدت وزارة الحج والعمرة، ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك #حج_1442هـ‬، وزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.

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