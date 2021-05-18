هذه باقات "الحجر الفندقي" للقادمين إلى السعودية غير المحصنين.. الشروط والأسعار

يتم تسديدها لشركات الطيران الناقلة

كشفت الخطوط السعودية عن تكلفة الحجر المؤسسي "الفندقي" للقادمين إلى المملكة الذي سيتم تطبيقه على الفئات التي تنطبق عليها الشروط.

وجاء هذا الإعلان بعد قرار وزارة الداخلية السعودية فرض "الحجر المؤسسي" على جميع القادمين إلى المملكة، باستثناء المواطنين والمواطنات القادمين عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وبنات وأبناء المواطنة، وزوجة المواطن وزوج المواطنة والعمالة المنزلية الخاصة بالسعوديين والمحصنين والوفود الرسمية ومن يحملون تأشيرة دبلوماسية والدبلوماسيين وعائلاتهم، وطواقم الملاحة الجوية ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، ومن يمتلك وثيقة تأمين صحي سارية معتمدة من الجهات الصحية في المملكة تغطي العلاج من فيروس كورونا.

ويجب على القادمين إلى المملكة وتنطبق عليهم شروط الحجر المؤسسي أن يسددوا قيمة الحجر إلى شركات الطيران الناقلة إلى المملكة، وبالنسبة لأنواع وكلفة باقات الحجر المؤسسي "الفندقي" فهي حسب ما أعلنت الخطوط السعودية تنقسم إلى ثلاثة أنواع.

وأول هذه البطاقات هي "باقة 3 نجوم" وتشمل ٦ ليالٍ في فنادق 3 نجوم ووجبات الطعام، هي "الإفطار والغداء والعشاء" في الغرف، ومواصلات المطار إلى الفندق وفحص كورونا، ومتوسط أسعارها 3 آلاف ريال للشخص الواحد في غرفة فردية. أما الباقة الثانية هي باقة "4 نجوم"، وتشمل نفس الميزات السابقة، ولكن في فنادق 4 نجوم ويكون متوسط أسعارها 5 آلاف ريال للشخص الواحد، في غرفة فردية، وكذلك الباقة الثالثة "5 نجوم" في فنادق 5 نجوم ومتوسط أسعارها 7 آلاف ريال.

جدير بالذكر أن باقات الحجر المؤسسي صالحة للحجوزات التي تتم من 8 مايو 2021 إلى 30 يونيو 2021 ويتم الحجز من مكاتب الموقع الإلكتروني أو مكاتب الاتصال أو ووكلاء السفر للشركات الناقلة، وقيمة الحجر غير قابلة للاسترجاع أو الاسترداد، ويمكن تغيير تلك الباقات دون إشعار مسبق.