وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 514,591 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,578 وفاة، مفيدةً أنها سجّلت 1,900 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 495,589 حالة.

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2,094 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 وفيات.

الإمارات تسجل 2,094 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-27 سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2,094 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 وفيات.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 514,591 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,578 وفاة، مفيدةً أنها سجّلت 1,900 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 495,589 حالة.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442 01:47 PM

الإمارات تسجل 2,094 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات إجمالي الإصابات ارتفع إلى 514,591 والوفيات 1,578





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سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2,094 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 وفيات.



وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 514,591 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,578 وفاة، مفيدةً أنها سجّلت 1,900 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 495,589 حالة.