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الإمارات تسجل 2,094 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 514,591 والوفيات 1,578

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2,094 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 وفيات.


وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 514,591 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,578 وفاة، مفيدةً أنها سجّلت 1,900 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 495,589 حالة.

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الإمارات تسجل 2,094 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات
سبق

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2,094 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 وفيات.


وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 514,591 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,578 وفاة، مفيدةً أنها سجّلت 1,900 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 495,589 حالة.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
01:47 PM

الإمارات تسجل 2,094 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 514,591 والوفيات 1,578

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2,094 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 وفيات.


وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 514,591 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,578 وفاة، مفيدةً أنها سجّلت 1,900 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 495,589 حالة.

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