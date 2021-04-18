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"الصحة": تسجيل 916 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 907 خلال الـ24 ساعة الماضية

"البيئة" تعلن تصحيح وضع الآبار القائمة لخدمة الأفراد والقطاع الحكومي والشركات

تشمل ترخيص بئر قائمة ورخص تعميق أو ردم أو تنظيف أو حفر "بديلة "

‏أطلقت ‎وزارة البيئة خدمة تصحيح وضع الآبار القائمة وذلك لخدمة الأفراد، القطاع الحكومي، المؤسسات، الشركات.

وتفصيلاً، قالت عبر حسابها على موقع "تويتر": إن الهدف هو إصدار ترخيص لبئر قائمة دون ترخيص، وإتاحة إصدار رخص تعميق أو ردم أو تنظيف أو حفر بئر بديلة لمقدم الطلب مستقبلاً.

وشددت الوزارة على أنه في حال إتمام طلب إصدار رخصة، حفر بئر جديد، تعميق بئر، تنظيف بئر، ردم بئر، بنجاح يجب مراعاة الآتي:

- تحديد طبيعة مقدم الطلب (فرد، شركة أو مؤسسة، أو جهة حكومية).

- تحديد الغرض من الاستخدام (زراعي، صناعي، أغراض بلدية، مياه الشرب (آبار حكومية)، محطات وقود، الجهات الحكومية، آبار المراقبة، آبار التغذية، آبار اختبارية).

- تسجيل البيانات الرئيسية للطلب وتشتمل على مجموعة من الحقول وهي حقول إجبارية (مثال: معلومات الموقع، اسم صاحب الطلب، البريد الإلكتروني...).

وتابعت الوزارة: يجب التأكد من أن جميع المعلومات المسجلة صحيحة قبل إرسال الطلب، وبعد إرسال الطلب سوف يتم إرسال رسالة نصية إلى جوالك المسجل تفيدك بالرجوع إلى بريدك الإلكتروني لاستكمال التسجيل.

ولبقية الشروط عبر الرابط

https://web.mewa.gov.sa/WellsApplications/Page/Browser/frmR1_T1_Step1.aspx

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تعلن تصحيح وضع الآبار القائمة لخدمة الأفراد والقطاع الحكومي والشركات
سبق

‏أطلقت ‎وزارة البيئة خدمة تصحيح وضع الآبار القائمة وذلك لخدمة الأفراد، القطاع الحكومي، المؤسسات، الشركات.

وتفصيلاً، قالت عبر حسابها على موقع "تويتر": إن الهدف هو إصدار ترخيص لبئر قائمة دون ترخيص، وإتاحة إصدار رخص تعميق أو ردم أو تنظيف أو حفر بئر بديلة لمقدم الطلب مستقبلاً.

وشددت الوزارة على أنه في حال إتمام طلب إصدار رخصة، حفر بئر جديد، تعميق بئر، تنظيف بئر، ردم بئر، بنجاح يجب مراعاة الآتي:

- تحديد طبيعة مقدم الطلب (فرد، شركة أو مؤسسة، أو جهة حكومية).

- تحديد الغرض من الاستخدام (زراعي، صناعي، أغراض بلدية، مياه الشرب (آبار حكومية)، محطات وقود، الجهات الحكومية، آبار المراقبة، آبار التغذية، آبار اختبارية).

- تسجيل البيانات الرئيسية للطلب وتشتمل على مجموعة من الحقول وهي حقول إجبارية (مثال: معلومات الموقع، اسم صاحب الطلب، البريد الإلكتروني...).

وتابعت الوزارة: يجب التأكد من أن جميع المعلومات المسجلة صحيحة قبل إرسال الطلب، وبعد إرسال الطلب سوف يتم إرسال رسالة نصية إلى جوالك المسجل تفيدك بالرجوع إلى بريدك الإلكتروني لاستكمال التسجيل.

ولبقية الشروط عبر الرابط

https://web.mewa.gov.sa/WellsApplications/Page/Browser/frmR1_T1_Step1.aspx

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
03:22 PM

"البيئة" تعلن تصحيح وضع الآبار القائمة لخدمة الأفراد والقطاع الحكومي والشركات

تشمل ترخيص بئر قائمة ورخص تعميق أو ردم أو تنظيف أو حفر "بديلة "

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
549

‏أطلقت ‎وزارة البيئة خدمة تصحيح وضع الآبار القائمة وذلك لخدمة الأفراد، القطاع الحكومي، المؤسسات، الشركات.

وتفصيلاً، قالت عبر حسابها على موقع "تويتر": إن الهدف هو إصدار ترخيص لبئر قائمة دون ترخيص، وإتاحة إصدار رخص تعميق أو ردم أو تنظيف أو حفر بئر بديلة لمقدم الطلب مستقبلاً.

وشددت الوزارة على أنه في حال إتمام طلب إصدار رخصة، حفر بئر جديد، تعميق بئر، تنظيف بئر، ردم بئر، بنجاح يجب مراعاة الآتي:

- تحديد طبيعة مقدم الطلب (فرد، شركة أو مؤسسة، أو جهة حكومية).

- تحديد الغرض من الاستخدام (زراعي، صناعي، أغراض بلدية، مياه الشرب (آبار حكومية)، محطات وقود، الجهات الحكومية، آبار المراقبة، آبار التغذية، آبار اختبارية).

- تسجيل البيانات الرئيسية للطلب وتشتمل على مجموعة من الحقول وهي حقول إجبارية (مثال: معلومات الموقع، اسم صاحب الطلب، البريد الإلكتروني...).

وتابعت الوزارة: يجب التأكد من أن جميع المعلومات المسجلة صحيحة قبل إرسال الطلب، وبعد إرسال الطلب سوف يتم إرسال رسالة نصية إلى جوالك المسجل تفيدك بالرجوع إلى بريدك الإلكتروني لاستكمال التسجيل.

ولبقية الشروط عبر الرابط

https://web.mewa.gov.sa/WellsApplications/Page/Browser/frmR1_T1_Step1.aspx

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