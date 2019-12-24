احتموا بمدرسة فتعقبتهم الغارات.. روسيا تغدر بـ8 مدنيين سوريين في إدلب

المعارضة تستعيد قرى من سيطرة النظام

قُتل ثمانية مدنيين على الأقل بينهم خمسة أطفال اليوم (الثلاثاء)، في غارات جوية روسية استهدفت قرية في إدلب تؤوي نازحين.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الغارات استهدفت قرية جوباس على أطراف بلدة سراقب في ريف إدلب الشرقي، وأن القتلى نازحون لجأوا إلى مدرسة القرية ونواحيها.

وأشار المرصد إلى أن المقاتلين المعارضين استعادوا السيطرة على قرية تل مناس وقرية أخرى مجاورة.

وسيطر النظام السوري على 46 قرية في المنطقة، منذ الخميس الماضي وباتت قريبة من مدينة معرة النعمان في جنوب إدلب.

منذ 16 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، كثف النظام السوري بدعم من القوات الجوية الروسية، القصف على هذه المنطقة بينما تخوض معارك عنيفة ضد فصائل مقاتلة معارضة.