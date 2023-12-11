الأهلي يفشل في استغلال تعثر الهلال.. ويتعادل مع أحد

فشل فريق الأهلي الأول لكرة القدم في اعتلاء الصدارة بتعادله مع مضيفه فريق أحد بهدفين لكل منهما، ليواصل إهدار النقاط للجولة الثانية على التوالي في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة في إطار الجولة 13 والأخيرة من مرحلة الذهاب للدوري السعودي للمحترفين.

رفع الأهلي رصيده إلى 25 نقطة بالمركز الثاني بينما رفع أحد رصيده إلى 13 نقطة بالمركز الثاني عشر.

الحصة الأولى

جاءت دون المستوى المأمول من فريق الأهلي الذي افتقد التركيز نتيجة التسرع بالتسجيل على عكس فريق أحد الذي قدم حصة جيدة استطاع خلالها أحد الحصول على فرصة التسجيل.

حملت أول فرصة تهديفية سنحت لفريق أحد الأفراح لجماهيره بإحراز رائد الغامدي أول أهداف اللقاء حينما تلقى كرة بينية في العمق من زميله أدواردو فيجريدو وضعته في حالة انفراد بمرمى الأهلي، ليصوب كرة قوية رائعة استقرت في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى محمد العويس في اللقاء وذلك في الدقيقة 12.

بعدها استفاق الأهلي وحاول استعادة توازنه بعد الصدمة شيئاً ما وقدم صحوة هجومية خلق من خلالها العديد من الفرص السانحة للتسجيل لكنه فشل في ذلك نتيجة اصطدامه بهدوء وثقة دفاع الخصم وتألق حارس فريق أحد في إحباط الهجمات.

أخطر فرص اللقاء كانت في الدقيقة 36 لمحترف الأهلي البرازيلي ليوناردو سوزا الذي أضاع فرصة التعديل حينما تلقى تمريرة بينية من حسين المقهوي وضعته منفرداً في مواجهة المرمى، راوغ على أثرها الحارس عزالدين دوخة وسدد كرة في الشباك الخالية لكن براعة المدافع مهند الشنقيطي أنقذت الموقف قبل دخول الكرة المرمى.

حاول الكابتن تيسير الجاسم أن يلعب دور المنقذ لفريقه فصوب كرة بالغة الخطورة تألق حارس فريق أحد في إبعادها عن مرماه لتضيع فرصة جديدة على الضيوف.

الدقيقة الأخيرة كادت أن تحمل الأخبار السارة لجماهير الأهلي لكن براعة عزالدين دوخه حرمتهم من ذلك بالتصدي لكرة كلاديمير دي سوزا التي ارتدت من يده لتصل على قدم غير المحظوظ ليوناردو وبرغم غياب الرقابة الدفاعية عنه إلا أنه فشل في إيداعها داخل الشباك لتضيع فرصة هدف محقق.

الحصة الثانية

وكما كان متوقعاً جاءت الحصة الثانية في قمة الإثارة واتضح إصرار فريق الأهلي على تعديل النتيجة منذ البداية وعدم تكرار سيناريو الحصة الأولى من خلال سيطرته المستمرة على الكرة، حيث شهدت العديد من الفرص السانحة للتسجيل نتيجة انفتاح اللعب من الطرفين.

بدا واضحاً منذ الدقيقة الأولى حرص فريق الأهلي على التعديل بعد انفراد المحترف اليوناني فيتفا الذي كسر قاعدة التسلل ليراوغ الحارس ويصوب كرة تجاه الشباك الخالية، لكن يقظة وسرعة المدافع سامي كسار حرمته من تسجيل أول أهداف فريقه.

في حقيقة الأمر كانت هذه المحاولة إشعار لأصحاب الضيافة بموعد اقتراب هدف التعديل في شباكهم، وهو الذي جاء بعد مرور خمس دقائق على انطلاق الحصة عن طريق حسين المقهوي الذي وصلته تمريرة على طبق من ذهب أمام المرمى الخالي من فيتفا الذي توغل وتلاعب بدفاع أحد قبل تسجيل الهدف.

انتظرت جماهير أحد حتى الدقيقة 60 لتشاهد أول فرصة خطيرة لفريقها في الحصة الثانية عبر اللاعب محمد عطية الذي انبرى لركلة حرة مباشرة وجهها نحو مرمى محمد العويس بيد أنه نجح في إبعادها إلى ركلة ركنية.

لم يكد فريق أحد يستفيق من الصدمة حتى اهتزت شباكه بالهدف الثاني عن طريق المحترف البرازيلي كلاديمير دي سوزا، وهذه المرة إثر عرضية من فيتفا وصلت عبرها الكرة إلى مسجل الهدف البعيد عن الرقابة الدفاعية الذي حولها مباشرة داخل الشباك معلنة عن هدف التقدم في الدقيقة 70.

فرحة الأهلي لم تدم سوى 7 دقائق حتى أدرك فريق أحد التعديل بنيران صديقة عن طريق مدافع الأهلي محمد آل فتيل الذي أودع الكرة بالخطأ بمرماه بعد سوء تفاهم بينه وبين الحارس محمد العويس.



في الدقائق الأخيرة اقترب الأهلي من تسجيل هدف التعزيز لكن البرازيلي ليوناردو الذي وصلته كرة عرضية من فيتفا فشل الحارس عزالدين دوخه في التصدي لها، لتضيع فرصة هدف محقق من جديد على الأهلي.



