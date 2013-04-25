الإدارة الأميركية تعرض مساعدة العراق في حريق مستشفى مصابي "كورونا"

"سوليفان" بين أنها على اتصال بالمسؤولين في بغداد

ذكر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم (الأحد)، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عرضت المساعدة على المسؤولين العراقيين، في أعقاب حريق المستشفى الذي كان يعالج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح "سوليفان" في بيان أوردته "رويترز"، أن الحكومة الأميركية على اتصال بالمسؤولين العراقيين وعرضت الدعم.

وأدى انفجار أسطوانة أوكسجين، إلى اندلاع حريق في المستشفى، ما أودى بحياة 82 شخصاً على الأقل، فضلاً عن إصابة 110 آخرين.