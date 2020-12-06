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"بندر بن  مشاري" يفتتح منصة وزارة الداخلية في "جيتكس للتقنية 2020" بدبي

نتطلع إلى تقديم تجربة متميزة عبر منصة موحدة جمع تحت الجهات الأمنية والخدمية

افتتح الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، منصة وزارة الداخلية في أسبوع جيتكس للتقنية 2020 الذي أطلق اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، ووكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية رئيس اللجنة الإشرافية عبد الله الربيعة.

وأوضح خلال الافتتاح أن الوزارة تشارك للمرة السادسة على التوالي وتتطلع إلى تقديم تجربة متميزة في معرض جيتكس 2020 عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلتها الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة، ونقل سموه تحيات وشكر الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية للمشاركين من منسوبي وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، متمنياً للجميع النجاح في إبراز الخدمات الالكترونية المتقدمة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمواطني ومقيمي وزوار المملكة.

وتشارك وزارة الداخلية هذا العام بستة محاور رئيسية تحت عنوان "حلول تقنية لوطن آمن"، تشمل خدمات منصة "أبشر"، وخدمات الهوية والسمات الحيوية، وخدمات الوزارة لضيوف الرحمن ، وخدمات الوزارة الأمنية الميدانية، وخدمات الوزارة لموظفيها ومجتمعها الداخلي، بالإضافة لمبادرات الوزارة في مجال الإبداع والابتكار)، ويتم عرضها لزوار الجناح بعدد من الطرق التقنية التفاعلية التي تتيح لهم معرفة جهود وإنجازات القطاعات المشاركة.

مما يذكر أن فعاليات المعرض تستمر حتى العاشر من شهر ديسمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، ويمكن الاطلاع على نشاطات معرض وزارة الداخلية عن طريق الرابط :http://moi.mccn.info/

مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن مشاري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بندر بن  مشاري" يفتتح منصة وزارة الداخلية في "جيتكس للتقنية 2020" بدبي
سبق

افتتح الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، منصة وزارة الداخلية في أسبوع جيتكس للتقنية 2020 الذي أطلق اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، ووكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية رئيس اللجنة الإشرافية عبد الله الربيعة.

وأوضح خلال الافتتاح أن الوزارة تشارك للمرة السادسة على التوالي وتتطلع إلى تقديم تجربة متميزة في معرض جيتكس 2020 عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلتها الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة، ونقل سموه تحيات وشكر الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية للمشاركين من منسوبي وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، متمنياً للجميع النجاح في إبراز الخدمات الالكترونية المتقدمة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمواطني ومقيمي وزوار المملكة.

وتشارك وزارة الداخلية هذا العام بستة محاور رئيسية تحت عنوان "حلول تقنية لوطن آمن"، تشمل خدمات منصة "أبشر"، وخدمات الهوية والسمات الحيوية، وخدمات الوزارة لضيوف الرحمن ، وخدمات الوزارة الأمنية الميدانية، وخدمات الوزارة لموظفيها ومجتمعها الداخلي، بالإضافة لمبادرات الوزارة في مجال الإبداع والابتكار)، ويتم عرضها لزوار الجناح بعدد من الطرق التقنية التفاعلية التي تتيح لهم معرفة جهود وإنجازات القطاعات المشاركة.

مما يذكر أن فعاليات المعرض تستمر حتى العاشر من شهر ديسمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، ويمكن الاطلاع على نشاطات معرض وزارة الداخلية عن طريق الرابط :http://moi.mccn.info/

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
03:26 PM

"بندر بن  مشاري" يفتتح منصة وزارة الداخلية في "جيتكس للتقنية 2020" بدبي

نتطلع إلى تقديم تجربة متميزة عبر منصة موحدة جمع تحت الجهات الأمنية والخدمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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افتتح الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، منصة وزارة الداخلية في أسبوع جيتكس للتقنية 2020 الذي أطلق اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، ووكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية رئيس اللجنة الإشرافية عبد الله الربيعة.

وأوضح خلال الافتتاح أن الوزارة تشارك للمرة السادسة على التوالي وتتطلع إلى تقديم تجربة متميزة في معرض جيتكس 2020 عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلتها الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة، ونقل سموه تحيات وشكر الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية للمشاركين من منسوبي وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، متمنياً للجميع النجاح في إبراز الخدمات الالكترونية المتقدمة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمواطني ومقيمي وزوار المملكة.

وتشارك وزارة الداخلية هذا العام بستة محاور رئيسية تحت عنوان "حلول تقنية لوطن آمن"، تشمل خدمات منصة "أبشر"، وخدمات الهوية والسمات الحيوية، وخدمات الوزارة لضيوف الرحمن ، وخدمات الوزارة الأمنية الميدانية، وخدمات الوزارة لموظفيها ومجتمعها الداخلي، بالإضافة لمبادرات الوزارة في مجال الإبداع والابتكار)، ويتم عرضها لزوار الجناح بعدد من الطرق التقنية التفاعلية التي تتيح لهم معرفة جهود وإنجازات القطاعات المشاركة.

مما يذكر أن فعاليات المعرض تستمر حتى العاشر من شهر ديسمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، ويمكن الاطلاع على نشاطات معرض وزارة الداخلية عن طريق الرابط :http://moi.mccn.info/

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