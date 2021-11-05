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​الأخضر إلى سيدني تأهبًا لمواجهة أستراليا المرتقبة

غادرت مساء اليوم الجمعة بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مدينة "سيدني" الأسترالية تأهبًا لمواجهة نظيره الأسترالي ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان في وداع بعثة الأخضر في مطار الملك خالد الدولي بالرياض ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعددٌ من منسوبي الاتحاد.

وسيحل الأخضر ضيفًا على المنتخب الأسترالي في الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري على ملعب ويسترن سيدني، بحضور نحو 22500 متفرج، وهو وما يمثل 75 في المئة من سعة الملعب.

وستلعب أستراليا ضد السعودية في سيدني في تصفيات كأس العالم لكرة القدم في 11 نوفمبر، وهي أول مواجهة تخوضها على أرضها منذ أكثر من عامين؛ إذ لم تلعب أستراليا على أرضها منذ فوزها 5-صفر على نيبال في أكتوبر 2019؛ إذ أغلقت حدودها بعد تفشي جائحة فيروس كورونا.

واستدعى المدير الفني للأخضر السعودي إيرفي رينارد (28) لاعبًا لهذه المباراة قبل أن يقرر استبعاد الثلاثي "ياسر الشهراني، عبدالله مادو ومحمد الكويكبي" من قائمة الأخضر لمباراتَي أستراليا وفيتنام ضمن الجولتَين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022م بسبب الإصابة، فيما استدعى المدير الفني لاعب خط الدفاع "أحمد شراحيلي" للانضمام لقائمة الأخضر.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد اثنتي عشرة نقطة بفوزه على منتخبات (فيتنام وعُمان واليابان والصين) مقابل 9 نقاط لمنتخب أستراليا، و6 لكل من اليابان وعُمان، و3 للصين، في حين بقي رصيد فيتنام خاليًا من النقاط.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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​الأخضر إلى سيدني تأهبًا لمواجهة أستراليا المرتقبة
سبق

غادرت مساء اليوم الجمعة بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مدينة "سيدني" الأسترالية تأهبًا لمواجهة نظيره الأسترالي ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان في وداع بعثة الأخضر في مطار الملك خالد الدولي بالرياض ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعددٌ من منسوبي الاتحاد.

وسيحل الأخضر ضيفًا على المنتخب الأسترالي في الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري على ملعب ويسترن سيدني، بحضور نحو 22500 متفرج، وهو وما يمثل 75 في المئة من سعة الملعب.

وستلعب أستراليا ضد السعودية في سيدني في تصفيات كأس العالم لكرة القدم في 11 نوفمبر، وهي أول مواجهة تخوضها على أرضها منذ أكثر من عامين؛ إذ لم تلعب أستراليا على أرضها منذ فوزها 5-صفر على نيبال في أكتوبر 2019؛ إذ أغلقت حدودها بعد تفشي جائحة فيروس كورونا.

واستدعى المدير الفني للأخضر السعودي إيرفي رينارد (28) لاعبًا لهذه المباراة قبل أن يقرر استبعاد الثلاثي "ياسر الشهراني، عبدالله مادو ومحمد الكويكبي" من قائمة الأخضر لمباراتَي أستراليا وفيتنام ضمن الجولتَين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022م بسبب الإصابة، فيما استدعى المدير الفني لاعب خط الدفاع "أحمد شراحيلي" للانضمام لقائمة الأخضر.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد اثنتي عشرة نقطة بفوزه على منتخبات (فيتنام وعُمان واليابان والصين) مقابل 9 نقاط لمنتخب أستراليا، و6 لكل من اليابان وعُمان، و3 للصين، في حين بقي رصيد فيتنام خاليًا من النقاط.

05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443
11:10 PM
اخر تعديل
06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
03:40 AM

​الأخضر إلى سيدني تأهبًا لمواجهة أستراليا المرتقبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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غادرت مساء اليوم الجمعة بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مدينة "سيدني" الأسترالية تأهبًا لمواجهة نظيره الأسترالي ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان في وداع بعثة الأخضر في مطار الملك خالد الدولي بالرياض ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعددٌ من منسوبي الاتحاد.

وسيحل الأخضر ضيفًا على المنتخب الأسترالي في الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري على ملعب ويسترن سيدني، بحضور نحو 22500 متفرج، وهو وما يمثل 75 في المئة من سعة الملعب.

وستلعب أستراليا ضد السعودية في سيدني في تصفيات كأس العالم لكرة القدم في 11 نوفمبر، وهي أول مواجهة تخوضها على أرضها منذ أكثر من عامين؛ إذ لم تلعب أستراليا على أرضها منذ فوزها 5-صفر على نيبال في أكتوبر 2019؛ إذ أغلقت حدودها بعد تفشي جائحة فيروس كورونا.

واستدعى المدير الفني للأخضر السعودي إيرفي رينارد (28) لاعبًا لهذه المباراة قبل أن يقرر استبعاد الثلاثي "ياسر الشهراني، عبدالله مادو ومحمد الكويكبي" من قائمة الأخضر لمباراتَي أستراليا وفيتنام ضمن الجولتَين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022م بسبب الإصابة، فيما استدعى المدير الفني لاعب خط الدفاع "أحمد شراحيلي" للانضمام لقائمة الأخضر.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد اثنتي عشرة نقطة بفوزه على منتخبات (فيتنام وعُمان واليابان والصين) مقابل 9 نقاط لمنتخب أستراليا، و6 لكل من اليابان وعُمان، و3 للصين، في حين بقي رصيد فيتنام خاليًا من النقاط.

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