مكة المكرمة.. "الموارد البشرية" تنفّذ 5144 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية
خلال أسبوع.. أسفرت عن ضبط 1132 مخالفة
نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة 5144 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط 1132 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة.
مكة المكرمة.. "الموارد البشرية" تنفّذ 5144 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-11-08
نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة 5144 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط 1132 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة.
نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة 5144 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط 1132 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة.