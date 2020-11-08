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مكة المكرمة.. "الموارد البشرية" تنفّذ 5144 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية

خلال أسبوع.. أسفرت عن ضبط 1132 مخالفة

نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة 5144 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط 1132 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة.

وشملت الجولات الرقابية التفتيشية محافظات جدة بواقع 2118 جولة و663 مخالفة، والطائف 1221 جولة و302 مخالفة، والعاصمة المقدسة 1193 جولة و126 مخالفة، والقنفذة 612 جولة و41 مخالفة.

وتأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911".

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مكة المكرمة.. "الموارد البشرية" تنفّذ 5144 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية
سبق

نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة 5144 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط 1132 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة.

وشملت الجولات الرقابية التفتيشية محافظات جدة بواقع 2118 جولة و663 مخالفة، والطائف 1221 جولة و302 مخالفة، والعاصمة المقدسة 1193 جولة و126 مخالفة، والقنفذة 612 جولة و41 مخالفة.

وتأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911".

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
05:43 PM

مكة المكرمة.. "الموارد البشرية" تنفّذ 5144 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية

خلال أسبوع.. أسفرت عن ضبط 1132 مخالفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة 5144 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط 1132 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة.

وشملت الجولات الرقابية التفتيشية محافظات جدة بواقع 2118 جولة و663 مخالفة، والطائف 1221 جولة و302 مخالفة، والعاصمة المقدسة 1193 جولة و126 مخالفة، والقنفذة 612 جولة و41 مخالفة.

وتأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911".

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