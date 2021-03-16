النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة جازان وبلدياتها تنفذ 9937 جولة رقابية خلال أسبوعين

ورصد 367 مخالفة وإغلاق 26 منشأة

نفذت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها، 9937 جولة رقابية، خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري.

جاء ذلك ضمن جولاتها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان: إن الفرق الرقابية رصدت 367 مخالفة، وتم إغلاق 26 منشأة لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية، وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة.

وأضاف "ابن سعيدان": أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلدياتها تكثف الجهود الرقابية على المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والمقاهي.

وأكد عدم التهاون مع المخالفين للتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وأنه سوف يتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.

ودعا أمين منطقة جازان المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتطبيق الاحترازات الوقائية، من خلال الاتصال على الرقم 940، أو تطبيق بلدي 940 المتاح عبر الأجهزة الذكية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمانة جازان وبلدياتها تنفذ 9937 جولة رقابية خلال أسبوعين
سبق

نفذت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها، 9937 جولة رقابية، خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري.

جاء ذلك ضمن جولاتها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان: إن الفرق الرقابية رصدت 367 مخالفة، وتم إغلاق 26 منشأة لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية، وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة.

وأضاف "ابن سعيدان": أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلدياتها تكثف الجهود الرقابية على المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والمقاهي.

وأكد عدم التهاون مع المخالفين للتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وأنه سوف يتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.

ودعا أمين منطقة جازان المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتطبيق الاحترازات الوقائية، من خلال الاتصال على الرقم 940، أو تطبيق بلدي 940 المتاح عبر الأجهزة الذكية.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
06:02 PM

أمانة جازان وبلدياتها تنفذ 9937 جولة رقابية خلال أسبوعين

ورصد 367 مخالفة وإغلاق 26 منشأة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
130

نفذت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها، 9937 جولة رقابية، خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري.

جاء ذلك ضمن جولاتها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان: إن الفرق الرقابية رصدت 367 مخالفة، وتم إغلاق 26 منشأة لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية، وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة.

وأضاف "ابن سعيدان": أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلدياتها تكثف الجهود الرقابية على المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والمقاهي.

وأكد عدم التهاون مع المخالفين للتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وأنه سوف يتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.

ودعا أمين منطقة جازان المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتطبيق الاحترازات الوقائية، من خلال الاتصال على الرقم 940، أو تطبيق بلدي 940 المتاح عبر الأجهزة الذكية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,137
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,287
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,113
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,462

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة