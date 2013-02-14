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أمريكا وإيران تبحثان تبادل السجناء عبر وسطاء وقنوات غير مباشرة

"زادة" بيّن أن الملف مستقل عن المفاوضات النووية

‬أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، بأن تبادل السجناء بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية على جدول الأعمال، بالتوازي مع المحادثات النووية في فيينا.

وأضاف "زادة" في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن محادثات تبادل السجناء مع واشنطن متواصلة وبشكل موازٍ لمحادثات فيينا ومستقلة عنها، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّن أن هذه المحادثات تجري عبر وسطاء وقنوات غير مباشرة.

واعتبر أن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارًا بشأنها؛ لأنها تنتظر نتائج المحادثات النووية".

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا وإيران تبحثان تبادل السجناء عبر وسطاء وقنوات غير مباشرة
سبق

‬أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، بأن تبادل السجناء بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية على جدول الأعمال، بالتوازي مع المحادثات النووية في فيينا.

وأضاف "زادة" في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن محادثات تبادل السجناء مع واشنطن متواصلة وبشكل موازٍ لمحادثات فيينا ومستقلة عنها، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّن أن هذه المحادثات تجري عبر وسطاء وقنوات غير مباشرة.

واعتبر أن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارًا بشأنها؛ لأنها تنتظر نتائج المحادثات النووية".

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
05:59 PM

أمريكا وإيران تبحثان تبادل السجناء عبر وسطاء وقنوات غير مباشرة

"زادة" بيّن أن الملف مستقل عن المفاوضات النووية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، بأن تبادل السجناء بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية على جدول الأعمال، بالتوازي مع المحادثات النووية في فيينا.

وأضاف "زادة" في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن محادثات تبادل السجناء مع واشنطن متواصلة وبشكل موازٍ لمحادثات فيينا ومستقلة عنها، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّن أن هذه المحادثات تجري عبر وسطاء وقنوات غير مباشرة.

واعتبر أن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارًا بشأنها؛ لأنها تنتظر نتائج المحادثات النووية".

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