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"توكلنا" شرط لدخول "مباني الباحة".. وأمير المنطقة يوجّه بجولات رصد مخالفة الاحترازات

"الأمانة": ‏تحميل التطبيق يُعدّ إجراءً وقائيًا يوميًا لمعرفة حالتك الصحية

أعلنت أمانة منطقة الباحة أن تحميل ‫تطبيق "توكلنا⁩" شرط إلزامي لدخول مباني الأمانة والبلديات التابعة.

وبيّنت الأمانة أن ‏تحميل تطبيق توكلنا يُعدّ إجراءً احترازيًا يوميًا لمعرفة حالتك الصحية أثناء دخولك للمنشآت الحكومية والخاصة.

وكان أمير ‫منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز قد وجّه بتكثيف عمل الجولات الميدانية لرصد مخالفات التعليمات الصحية والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والكيانات والأماكن التي تضم تجمعات بشرية ورفع تقارير مستمرة عن جهود الجهات لتطبيق تلك الإجراءات.

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"توكلنا" شرط لدخول "مباني الباحة".. وأمير المنطقة يوجّه بجولات رصد مخالفة الاحترازات
سبق

أعلنت أمانة منطقة الباحة أن تحميل ‫تطبيق "توكلنا⁩" شرط إلزامي لدخول مباني الأمانة والبلديات التابعة.

وبيّنت الأمانة أن ‏تحميل تطبيق توكلنا يُعدّ إجراءً احترازيًا يوميًا لمعرفة حالتك الصحية أثناء دخولك للمنشآت الحكومية والخاصة.

وكان أمير ‫منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز قد وجّه بتكثيف عمل الجولات الميدانية لرصد مخالفات التعليمات الصحية والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والكيانات والأماكن التي تضم تجمعات بشرية ورفع تقارير مستمرة عن جهود الجهات لتطبيق تلك الإجراءات.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
11:37 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
12:03 AM

"توكلنا" شرط لدخول "مباني الباحة".. وأمير المنطقة يوجّه بجولات رصد مخالفة الاحترازات

"الأمانة": ‏تحميل التطبيق يُعدّ إجراءً وقائيًا يوميًا لمعرفة حالتك الصحية

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
0
667

أعلنت أمانة منطقة الباحة أن تحميل ‫تطبيق "توكلنا⁩" شرط إلزامي لدخول مباني الأمانة والبلديات التابعة.

وبيّنت الأمانة أن ‏تحميل تطبيق توكلنا يُعدّ إجراءً احترازيًا يوميًا لمعرفة حالتك الصحية أثناء دخولك للمنشآت الحكومية والخاصة.

وكان أمير ‫منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز قد وجّه بتكثيف عمل الجولات الميدانية لرصد مخالفات التعليمات الصحية والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والكيانات والأماكن التي تضم تجمعات بشرية ورفع تقارير مستمرة عن جهود الجهات لتطبيق تلك الإجراءات.

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