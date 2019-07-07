النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نائب رئيس إندونيسيا: مبادرة طريق مكة خففت إجراءات السفر على الحجاج

قدّم الشكر لخادم الحرمين على ما يوليه من رعاية واهتمام بخدمة ضيوف الرحمن

قدّم نائب رئيس جمهورية إندونيسيا الإسلامية محمد يوسف كلا؛ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على ما يوليه من رعاية واهتمام بخدمة حجاج بيت الله الحرام، مثمّناً في ذلك السياق تنفيذ مبادرة طريق مكة للسنة الثانية على التوالي في إندونيسيا بأحدث التقنيات التي تتجاوز فيها الإجراءات التقليدية المعتادة في أيّ مطار في العالم.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به عقب تدشين مبادرة طريق مكة، اليوم، في مطار سوكارنو هاتا الدولي، وقال فيه: لقد شاهدت الإجراءات المنظمة التي تُنفذ عبر مبادرة طريق مكة ولاحظنا وجود التقدم الكبير في تطبيقها في وقت قياسي، وهذا يوفر الوقت والطاقة على الحجاج الإندونيسيين، وهي من الخدمات الجليلة التي يحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تقديمها لضيوف الرحمن، إلى جانب ما يوجّه بتقديمه من خدمات متنوعة للمعتمرين وزوّار الحرمين الشريفين.

وأضاف، أن مبادرة طريق مكة مبادرة نوعية أسهمت في تخفيف الإجراءات عن الحجاج الإندونيسيين وهو ما جعل الحكومة الإندونيسية تهتم بتنفيذها على أراضيها حيث توفر الوقت على الحجاج حينما يصلون -بمشيئة الله تعالى- إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنوّرة، وسيتوجّهون على الفور إلى حافلاتهم التي ستنقلهم إلى إسكانهم بكل يسر وسهولة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نائب رئيس إندونيسيا: مبادرة طريق مكة خففت إجراءات السفر على الحجاج
سبق

قدّم نائب رئيس جمهورية إندونيسيا الإسلامية محمد يوسف كلا؛ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على ما يوليه من رعاية واهتمام بخدمة حجاج بيت الله الحرام، مثمّناً في ذلك السياق تنفيذ مبادرة طريق مكة للسنة الثانية على التوالي في إندونيسيا بأحدث التقنيات التي تتجاوز فيها الإجراءات التقليدية المعتادة في أيّ مطار في العالم.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به عقب تدشين مبادرة طريق مكة، اليوم، في مطار سوكارنو هاتا الدولي، وقال فيه: لقد شاهدت الإجراءات المنظمة التي تُنفذ عبر مبادرة طريق مكة ولاحظنا وجود التقدم الكبير في تطبيقها في وقت قياسي، وهذا يوفر الوقت والطاقة على الحجاج الإندونيسيين، وهي من الخدمات الجليلة التي يحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تقديمها لضيوف الرحمن، إلى جانب ما يوجّه بتقديمه من خدمات متنوعة للمعتمرين وزوّار الحرمين الشريفين.

وأضاف، أن مبادرة طريق مكة مبادرة نوعية أسهمت في تخفيف الإجراءات عن الحجاج الإندونيسيين وهو ما جعل الحكومة الإندونيسية تهتم بتنفيذها على أراضيها حيث توفر الوقت على الحجاج حينما يصلون -بمشيئة الله تعالى- إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنوّرة، وسيتوجّهون على الفور إلى حافلاتهم التي ستنقلهم إلى إسكانهم بكل يسر وسهولة.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
12:29 PM

نائب رئيس إندونيسيا: مبادرة طريق مكة خففت إجراءات السفر على الحجاج

قدّم الشكر لخادم الحرمين على ما يوليه من رعاية واهتمام بخدمة ضيوف الرحمن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جاكرتا
2
6,685

قدّم نائب رئيس جمهورية إندونيسيا الإسلامية محمد يوسف كلا؛ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على ما يوليه من رعاية واهتمام بخدمة حجاج بيت الله الحرام، مثمّناً في ذلك السياق تنفيذ مبادرة طريق مكة للسنة الثانية على التوالي في إندونيسيا بأحدث التقنيات التي تتجاوز فيها الإجراءات التقليدية المعتادة في أيّ مطار في العالم.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به عقب تدشين مبادرة طريق مكة، اليوم، في مطار سوكارنو هاتا الدولي، وقال فيه: لقد شاهدت الإجراءات المنظمة التي تُنفذ عبر مبادرة طريق مكة ولاحظنا وجود التقدم الكبير في تطبيقها في وقت قياسي، وهذا يوفر الوقت والطاقة على الحجاج الإندونيسيين، وهي من الخدمات الجليلة التي يحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تقديمها لضيوف الرحمن، إلى جانب ما يوجّه بتقديمه من خدمات متنوعة للمعتمرين وزوّار الحرمين الشريفين.

وأضاف، أن مبادرة طريق مكة مبادرة نوعية أسهمت في تخفيف الإجراءات عن الحجاج الإندونيسيين وهو ما جعل الحكومة الإندونيسية تهتم بتنفيذها على أراضيها حيث توفر الوقت على الحجاج حينما يصلون -بمشيئة الله تعالى- إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنوّرة، وسيتوجّهون على الفور إلى حافلاتهم التي ستنقلهم إلى إسكانهم بكل يسر وسهولة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,718
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,538
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,869
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,515

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة