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برقيتان من الملك وولي العهد للأمير "هانس آدم الثاني"

خادم الحرمين أعرب عن أصدق التهاني لشعب "ليختنشتاين"

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للأمير هانس آدم الثاني؛ أمير إمارة ليختنشتاين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب إمارة ليختنشتاين الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، بهذه المناسبة للأمير هانس آدم الثاني.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب إمارة ليختنشتاين الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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برقيتان من الملك وولي العهد للأمير "هانس آدم الثاني"
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للأمير هانس آدم الثاني؛ أمير إمارة ليختنشتاين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب إمارة ليختنشتاين الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، بهذه المناسبة للأمير هانس آدم الثاني.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب إمارة ليختنشتاين الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
11:06 AM

برقيتان من الملك وولي العهد للأمير "هانس آدم الثاني"

خادم الحرمين أعرب عن أصدق التهاني لشعب "ليختنشتاين"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للأمير هانس آدم الثاني؛ أمير إمارة ليختنشتاين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب إمارة ليختنشتاين الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، بهذه المناسبة للأمير هانس آدم الثاني.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب إمارة ليختنشتاين الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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