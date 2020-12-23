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أمانة الرياض تُلزم مجمعًا للمطاعم بإزالة سياج حديدي مخالف للأنظمة

علمت "سبق" من مصادرها أن أمانة منطقة الرياض ألزمت الإدارة المسؤولة عن أحد مجمعات المطاعم والكافيهات في العاصمة بإزالة السياج الحديدي الذي وضعته بطريقة غير نظامية مما تسبب في تشوّه المظهر العام للموقع والطريق المحاذي له.
وأوضحت المصادر أن مراقبي الأمانة باشروا البلاغات الواردة إليهم من السكّان، وتحققوا من وجود المخالفة، وأشعروا الجهة المسؤولة بضرورة المسارعة بالإزالة، وهو ما تم خلال وقت متأخر من مساء أمس، ليعود الموقع إلى وضعه الطبيعي دون سياح حديدي.
ويأتي تدخل الأمانة ضمن تحركاتها الجادة إلى تعزيز القيم الجمالية في المدينة في إطار عملها لتحقيق مستهدف تحسين المشهد الحضري والذي يُعد أحد أبرز مستهدفات القطاع البلدي في رؤية المملكة 2030.

أمانة الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الرياض تُلزم مجمعًا للمطاعم بإزالة سياج حديدي مخالف للأنظمة
سبق

علمت "سبق" من مصادرها أن أمانة منطقة الرياض ألزمت الإدارة المسؤولة عن أحد مجمعات المطاعم والكافيهات في العاصمة بإزالة السياج الحديدي الذي وضعته بطريقة غير نظامية مما تسبب في تشوّه المظهر العام للموقع والطريق المحاذي له.
وأوضحت المصادر أن مراقبي الأمانة باشروا البلاغات الواردة إليهم من السكّان، وتحققوا من وجود المخالفة، وأشعروا الجهة المسؤولة بضرورة المسارعة بالإزالة، وهو ما تم خلال وقت متأخر من مساء أمس، ليعود الموقع إلى وضعه الطبيعي دون سياح حديدي.
ويأتي تدخل الأمانة ضمن تحركاتها الجادة إلى تعزيز القيم الجمالية في المدينة في إطار عملها لتحقيق مستهدف تحسين المشهد الحضري والذي يُعد أحد أبرز مستهدفات القطاع البلدي في رؤية المملكة 2030.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
11:48 AM
اخر تعديل
23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
01:18 PM

أمانة الرياض تُلزم مجمعًا للمطاعم بإزالة سياج حديدي مخالف للأنظمة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
10,896

علمت "سبق" من مصادرها أن أمانة منطقة الرياض ألزمت الإدارة المسؤولة عن أحد مجمعات المطاعم والكافيهات في العاصمة بإزالة السياج الحديدي الذي وضعته بطريقة غير نظامية مما تسبب في تشوّه المظهر العام للموقع والطريق المحاذي له.
وأوضحت المصادر أن مراقبي الأمانة باشروا البلاغات الواردة إليهم من السكّان، وتحققوا من وجود المخالفة، وأشعروا الجهة المسؤولة بضرورة المسارعة بالإزالة، وهو ما تم خلال وقت متأخر من مساء أمس، ليعود الموقع إلى وضعه الطبيعي دون سياح حديدي.
ويأتي تدخل الأمانة ضمن تحركاتها الجادة إلى تعزيز القيم الجمالية في المدينة في إطار عملها لتحقيق مستهدف تحسين المشهد الحضري والذي يُعد أحد أبرز مستهدفات القطاع البلدي في رؤية المملكة 2030.

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