النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحكومة اليمنية تحذر من مخطط حوثي إيراني لإحداث تغيير ديمغرافي في مناطق سيطرة المتمردين

الأرياني: الميليشيا تسعى لاستكمال تأسيس جيش عقائدي مرجعيته طهران وبناء حزام طائفي حول صنعاء

حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني من مخطط حوثي إيراني لإحداث تغييرات ديمغرافية في المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين.

وقال الوزير الإرياني: إن ميليشيا الحوثي الإرهابية وبدعم وتخطيط إيراني تواصل مخطط ‎حوثنة اليمن عبر محاولة إحداث تغييرات ديمغرافية في التركيبة السكانية والسياسية والاجتماعية، بعد رفض اليمنيين مشروعها الطائفي وفشلها في السيطرة على البلد وتركيع المواطنين بالقوة والسلاح والإرهاب المنظم.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن هذا المخطط يؤكد مضي ميليشيا الحوثي الإرهابية في محاولة فرض مشروعها الانقلابي، ومحاولة كسب الوقت لاستكمال تأسيس جيش عقائدي مرجعيته طهران، وبناء حزام طائفي حول العاصمة صنعاء، والتغلغل في الدولة والمجتمع، والترويج لفكرها الإرهابي وطقوسها المذهبية المستوردة من إيران.

وأكد المسؤول اليمني أن هذا المخطط يعكس فداحة التهاون مع الخطر الذي تمثله ميليشيا الحوثي الإرهابية والثمن الذي تدفعه بلادنا وشعبنا كل يوم في ظل صمت المجتمع الدولي، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود الوطنية في معركة التصدي للمشروع الإيراني وأداته الحوثية، والدفاع عن هوية اليمن وحاضر ومستقبل اليمنيين.

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الحكومة اليمنية تحذر من مخطط حوثي إيراني لإحداث تغيير ديمغرافي في مناطق سيطرة المتمردين
سبق

حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني من مخطط حوثي إيراني لإحداث تغييرات ديمغرافية في المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين.

وقال الوزير الإرياني: إن ميليشيا الحوثي الإرهابية وبدعم وتخطيط إيراني تواصل مخطط ‎حوثنة اليمن عبر محاولة إحداث تغييرات ديمغرافية في التركيبة السكانية والسياسية والاجتماعية، بعد رفض اليمنيين مشروعها الطائفي وفشلها في السيطرة على البلد وتركيع المواطنين بالقوة والسلاح والإرهاب المنظم.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن هذا المخطط يؤكد مضي ميليشيا الحوثي الإرهابية في محاولة فرض مشروعها الانقلابي، ومحاولة كسب الوقت لاستكمال تأسيس جيش عقائدي مرجعيته طهران، وبناء حزام طائفي حول العاصمة صنعاء، والتغلغل في الدولة والمجتمع، والترويج لفكرها الإرهابي وطقوسها المذهبية المستوردة من إيران.

وأكد المسؤول اليمني أن هذا المخطط يعكس فداحة التهاون مع الخطر الذي تمثله ميليشيا الحوثي الإرهابية والثمن الذي تدفعه بلادنا وشعبنا كل يوم في ظل صمت المجتمع الدولي، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود الوطنية في معركة التصدي للمشروع الإيراني وأداته الحوثية، والدفاع عن هوية اليمن وحاضر ومستقبل اليمنيين.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
11:12 PM

الحكومة اليمنية تحذر من مخطط حوثي إيراني لإحداث تغيير ديمغرافي في مناطق سيطرة المتمردين

الأرياني: الميليشيا تسعى لاستكمال تأسيس جيش عقائدي مرجعيته طهران وبناء حزام طائفي حول صنعاء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
928

حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني من مخطط حوثي إيراني لإحداث تغييرات ديمغرافية في المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين.

وقال الوزير الإرياني: إن ميليشيا الحوثي الإرهابية وبدعم وتخطيط إيراني تواصل مخطط ‎حوثنة اليمن عبر محاولة إحداث تغييرات ديمغرافية في التركيبة السكانية والسياسية والاجتماعية، بعد رفض اليمنيين مشروعها الطائفي وفشلها في السيطرة على البلد وتركيع المواطنين بالقوة والسلاح والإرهاب المنظم.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن هذا المخطط يؤكد مضي ميليشيا الحوثي الإرهابية في محاولة فرض مشروعها الانقلابي، ومحاولة كسب الوقت لاستكمال تأسيس جيش عقائدي مرجعيته طهران، وبناء حزام طائفي حول العاصمة صنعاء، والتغلغل في الدولة والمجتمع، والترويج لفكرها الإرهابي وطقوسها المذهبية المستوردة من إيران.

وأكد المسؤول اليمني أن هذا المخطط يعكس فداحة التهاون مع الخطر الذي تمثله ميليشيا الحوثي الإرهابية والثمن الذي تدفعه بلادنا وشعبنا كل يوم في ظل صمت المجتمع الدولي، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود الوطنية في معركة التصدي للمشروع الإيراني وأداته الحوثية، والدفاع عن هوية اليمن وحاضر ومستقبل اليمنيين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,822
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,692
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,900
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,279

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة