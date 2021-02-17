النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمريكا تدفع مستحقات بقيمة 200 مليون دولار لـ"الصحة العالمية"

احتراماً لالتزاماتها المالية بعد العودة للمنظمة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستدفع مستحقات لمنظمة الصحة العالمية بقيمة 200 مليون دولار، بحلول نهاية الشهر الجاري، بعد العودة عن قرار الرئيس السابق دونالد ترامب الانسحاب من هذه المنظمة.

وقال "بلينكن" خلال اجتماع وزاري لمجلس الأمن الدولي حول "كوفيد-19": "إن ذلك يشكل خطوة أساسية إلى الأمام، لاحترام التزاماتنا المالية، كأعضاء في منظمة الصحة العالمية، ويعكس التزامنا المتجدد لضمان حصول المنظمة على الدعم الذي تحتاجه، لقيادة الاستجابة العالمية للجائحة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أمريكا تدفع مستحقات بقيمة 200 مليون دولار لـ"الصحة العالمية"
سبق

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستدفع مستحقات لمنظمة الصحة العالمية بقيمة 200 مليون دولار، بحلول نهاية الشهر الجاري، بعد العودة عن قرار الرئيس السابق دونالد ترامب الانسحاب من هذه المنظمة.

وقال "بلينكن" خلال اجتماع وزاري لمجلس الأمن الدولي حول "كوفيد-19": "إن ذلك يشكل خطوة أساسية إلى الأمام، لاحترام التزاماتنا المالية، كأعضاء في منظمة الصحة العالمية، ويعكس التزامنا المتجدد لضمان حصول المنظمة على الدعم الذي تحتاجه، لقيادة الاستجابة العالمية للجائحة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
07:24 PM

أمريكا تدفع مستحقات بقيمة 200 مليون دولار لـ"الصحة العالمية"

احتراماً لالتزاماتها المالية بعد العودة للمنظمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
925

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستدفع مستحقات لمنظمة الصحة العالمية بقيمة 200 مليون دولار، بحلول نهاية الشهر الجاري، بعد العودة عن قرار الرئيس السابق دونالد ترامب الانسحاب من هذه المنظمة.

وقال "بلينكن" خلال اجتماع وزاري لمجلس الأمن الدولي حول "كوفيد-19": "إن ذلك يشكل خطوة أساسية إلى الأمام، لاحترام التزاماتنا المالية، كأعضاء في منظمة الصحة العالمية، ويعكس التزامنا المتجدد لضمان حصول المنظمة على الدعم الذي تحتاجه، لقيادة الاستجابة العالمية للجائحة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,194
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,566
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,932
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,578

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة