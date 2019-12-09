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فريق طبي بـ"ولادة أبها" ينجح في استئصال حمل على المبيض باستخدام المنظار

بافيل استغرقت العملية ساعتَيْن.. وتم متابعة المريضة حتى خروجها بصحة جيدة

أجرى فريق طبي متخصص في مستشفى أبها للولادة والأطفال عملية استئصال حمل على المبيض باستخدام المنظار.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس الفريق الطبي استشاري النساء والولادة بالمستشفى، الدكتور عمار عزاوي، أن الطرق العلاجية للحمل خارج الرحم تتنوع بين العلاج الدوائي والجراحي. مشيرًا إلى أن العلاج الجراحي كان هو الخيار الطبي المناسب للحالة عبر استخدام المنظار.

وقام الفريق الطبي بقيادة الدكتور عمار عزاوي، وبمشاركة الدكتور محمد عسيري والدكتور محمد الشهراني، بإجراء العملية بالمنظار، والحفاظ على المبيض من الاستئصال. وقد استغرقت العملية ساعتَيْن، وتكللت بالنجاح.

واستكمالاً للمرحلة العلاجية لهذه الحالة فقد تم مراقبة الوضع الصحي للمريضة في مرحلة ما بعد العملية حتى خروجها من المستشفى بصحة جيدة -ولله الحمد-. ولا تزال متابعة المريضة مستمرة.

مستشفى أبها للولادة والأطفال استئصال حمل على المبيض استشاري النساء والولادة بمستشفى أبها عمار عزاوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فريق طبي بـ"ولادة أبها" ينجح في استئصال حمل على المبيض باستخدام المنظار
سبق

أجرى فريق طبي متخصص في مستشفى أبها للولادة والأطفال عملية استئصال حمل على المبيض باستخدام المنظار.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس الفريق الطبي استشاري النساء والولادة بالمستشفى، الدكتور عمار عزاوي، أن الطرق العلاجية للحمل خارج الرحم تتنوع بين العلاج الدوائي والجراحي. مشيرًا إلى أن العلاج الجراحي كان هو الخيار الطبي المناسب للحالة عبر استخدام المنظار.

وقام الفريق الطبي بقيادة الدكتور عمار عزاوي، وبمشاركة الدكتور محمد عسيري والدكتور محمد الشهراني، بإجراء العملية بالمنظار، والحفاظ على المبيض من الاستئصال. وقد استغرقت العملية ساعتَيْن، وتكللت بالنجاح.

واستكمالاً للمرحلة العلاجية لهذه الحالة فقد تم مراقبة الوضع الصحي للمريضة في مرحلة ما بعد العملية حتى خروجها من المستشفى بصحة جيدة -ولله الحمد-. ولا تزال متابعة المريضة مستمرة.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
10:29 PM

فريق طبي بـ"ولادة أبها" ينجح في استئصال حمل على المبيض باستخدام المنظار

بافيل استغرقت العملية ساعتَيْن.. وتم متابعة المريضة حتى خروجها بصحة جيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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أجرى فريق طبي متخصص في مستشفى أبها للولادة والأطفال عملية استئصال حمل على المبيض باستخدام المنظار.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس الفريق الطبي استشاري النساء والولادة بالمستشفى، الدكتور عمار عزاوي، أن الطرق العلاجية للحمل خارج الرحم تتنوع بين العلاج الدوائي والجراحي. مشيرًا إلى أن العلاج الجراحي كان هو الخيار الطبي المناسب للحالة عبر استخدام المنظار.

وقام الفريق الطبي بقيادة الدكتور عمار عزاوي، وبمشاركة الدكتور محمد عسيري والدكتور محمد الشهراني، بإجراء العملية بالمنظار، والحفاظ على المبيض من الاستئصال. وقد استغرقت العملية ساعتَيْن، وتكللت بالنجاح.

واستكمالاً للمرحلة العلاجية لهذه الحالة فقد تم مراقبة الوضع الصحي للمريضة في مرحلة ما بعد العملية حتى خروجها من المستشفى بصحة جيدة -ولله الحمد-. ولا تزال متابعة المريضة مستمرة.

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