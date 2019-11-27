"الأرصاد" تنبّه "جازان" و"الباحة" من أمطار رعدية: تستمر لـ 7 مساءً

دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل محافظات: الحرث، والداير، والريث، والطوال، والعيدابي، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً -بمشيئة الله-.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات: العقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.