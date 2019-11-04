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الاتفاق يصدر بيانًا حول واقعة الجماهير .. ويؤكد: أوقفنا التعاون مع الجهة المنظمة

أصدرت إدارة نادي الاتفاق بيانًا صحفيًا حول البيان الصادر من الهيئة العامة للرياضة بشأن نتائج التحقيق بخصوص ما تم تداوله حول دخول عددٍ من الجماهير في مباراة الاتفاق والعدالة وثمنت إدارة الاتفاق في بداية البيان حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على تطبيق المعايير الخاصة بتنظيم الحضور الجماهيري بما يحقق الأهداف المرجوة منه.

وأضاف البيان: يؤكد مجلس الإدارة امتثاله للقرار الصادر، والعمل بموجبه، حيث جاء مواكبًا لما تحرص عليه إدارة النادي في تحقيق أعلى مستوى من المعايير في كل الجوانب الإدارية والتنظيمية، ومنها معايير الحضور الجماهيري، مشددًا على أن إدارة النادي قد باشرت منذ نهاية مباراة الاتفاق والعدالة للتحقيق في الواقعة من خلال لجنة إدارية وقانونية مستقلة، وكذلك في الأسباب التي أدت إلى وجود تلك المخالفة من الجهة التي تم التعاون معها لتسويق وتنظيم دخول الجماهير، حيث فتحت من خلال ذلك قنوات التعاون مع الهيئة للوصول إلى أسباب تلك المخالفة المرفوضة.

وإذ يوضح مجلس إدارة النادي رفضه التام الإخلال بالأنظمة، وقناعته الراسخة برفضه الحصول على أي مبالغ مالية بطريقة غير نظامية، والتي لا تتوافق مع قيم النادي، ومكانته التاريخية، فإنه يؤكد البدء بإشرافه المباشر على آليات العمل الخاصة بتنظيم الجماهير، وإيقاف التعاون مع الجهة المنظمة للجماهير بما يحقق المكتسبات المأمولة.

ويشدد مجلس إدارة النادي على أنه قد بدأ باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من وجه اتهامات مرفوضة لإدارة النادي والعاملين فيه، وتناول الموضوع بطريقة مسيئة للنادي ومسؤوليه.

الهيئة العامة للرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الاتفاق

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتفاق يصدر بيانًا حول واقعة الجماهير .. ويؤكد: أوقفنا التعاون مع الجهة المنظمة
سبق

أصدرت إدارة نادي الاتفاق بيانًا صحفيًا حول البيان الصادر من الهيئة العامة للرياضة بشأن نتائج التحقيق بخصوص ما تم تداوله حول دخول عددٍ من الجماهير في مباراة الاتفاق والعدالة وثمنت إدارة الاتفاق في بداية البيان حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على تطبيق المعايير الخاصة بتنظيم الحضور الجماهيري بما يحقق الأهداف المرجوة منه.

وأضاف البيان: يؤكد مجلس الإدارة امتثاله للقرار الصادر، والعمل بموجبه، حيث جاء مواكبًا لما تحرص عليه إدارة النادي في تحقيق أعلى مستوى من المعايير في كل الجوانب الإدارية والتنظيمية، ومنها معايير الحضور الجماهيري، مشددًا على أن إدارة النادي قد باشرت منذ نهاية مباراة الاتفاق والعدالة للتحقيق في الواقعة من خلال لجنة إدارية وقانونية مستقلة، وكذلك في الأسباب التي أدت إلى وجود تلك المخالفة من الجهة التي تم التعاون معها لتسويق وتنظيم دخول الجماهير، حيث فتحت من خلال ذلك قنوات التعاون مع الهيئة للوصول إلى أسباب تلك المخالفة المرفوضة.

وإذ يوضح مجلس إدارة النادي رفضه التام الإخلال بالأنظمة، وقناعته الراسخة برفضه الحصول على أي مبالغ مالية بطريقة غير نظامية، والتي لا تتوافق مع قيم النادي، ومكانته التاريخية، فإنه يؤكد البدء بإشرافه المباشر على آليات العمل الخاصة بتنظيم الجماهير، وإيقاف التعاون مع الجهة المنظمة للجماهير بما يحقق المكتسبات المأمولة.

ويشدد مجلس إدارة النادي على أنه قد بدأ باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من وجه اتهامات مرفوضة لإدارة النادي والعاملين فيه، وتناول الموضوع بطريقة مسيئة للنادي ومسؤوليه.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
09:24 PM

الاتفاق يصدر بيانًا حول واقعة الجماهير .. ويؤكد: أوقفنا التعاون مع الجهة المنظمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت إدارة نادي الاتفاق بيانًا صحفيًا حول البيان الصادر من الهيئة العامة للرياضة بشأن نتائج التحقيق بخصوص ما تم تداوله حول دخول عددٍ من الجماهير في مباراة الاتفاق والعدالة وثمنت إدارة الاتفاق في بداية البيان حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على تطبيق المعايير الخاصة بتنظيم الحضور الجماهيري بما يحقق الأهداف المرجوة منه.

وأضاف البيان: يؤكد مجلس الإدارة امتثاله للقرار الصادر، والعمل بموجبه، حيث جاء مواكبًا لما تحرص عليه إدارة النادي في تحقيق أعلى مستوى من المعايير في كل الجوانب الإدارية والتنظيمية، ومنها معايير الحضور الجماهيري، مشددًا على أن إدارة النادي قد باشرت منذ نهاية مباراة الاتفاق والعدالة للتحقيق في الواقعة من خلال لجنة إدارية وقانونية مستقلة، وكذلك في الأسباب التي أدت إلى وجود تلك المخالفة من الجهة التي تم التعاون معها لتسويق وتنظيم دخول الجماهير، حيث فتحت من خلال ذلك قنوات التعاون مع الهيئة للوصول إلى أسباب تلك المخالفة المرفوضة.

وإذ يوضح مجلس إدارة النادي رفضه التام الإخلال بالأنظمة، وقناعته الراسخة برفضه الحصول على أي مبالغ مالية بطريقة غير نظامية، والتي لا تتوافق مع قيم النادي، ومكانته التاريخية، فإنه يؤكد البدء بإشرافه المباشر على آليات العمل الخاصة بتنظيم الجماهير، وإيقاف التعاون مع الجهة المنظمة للجماهير بما يحقق المكتسبات المأمولة.

ويشدد مجلس إدارة النادي على أنه قد بدأ باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من وجه اتهامات مرفوضة لإدارة النادي والعاملين فيه، وتناول الموضوع بطريقة مسيئة للنادي ومسؤوليه.

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