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"اتصالات جدة" تفتح باب القبول للبكالوريوس والدبلوم وبرنامج "اللغة المكثف"

أعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة عن فتح باب القبول في برنامج الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي، وبرنامج اللغة الإنجليزية للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1441/ 1442هـ بداية من 22 /10 /1441هـ، وسيكون التسجيل متاحًا حتى تاريخ 3 / 11 /1441هـ لبرنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي، وذلك عبر بوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط ugate.tvtc.gov.sa/afrontgate.

وقال عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي، إن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول بتاريخ 4 / 11 / 1441هـ وإلى 7 / 11 / 1441هـ.

وأشار "العامودي" إلى أن الدبلوم الصباحي والمسائي سيبدأ القبول فيه ابتداءً من 4 / 11 / 1441هـ إلى 17 / 11 / 1441هـ, مشيرًا إلى أن الدبلوم المسائي متاح للمواطنين والمقيمين.

وأضاف "العامودي": "بخصوص الترشيح والقبول ستصل رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب؛ لذلك ينبغي توخي الدقة أثناء تعبئة الطلب عبر الموقع، ولن تقبل أوراق أي متدرب من دون التسجيل على الموقع".

وأوضح أن التخصصات في الكلية لبرنامج الدبلوم تشمل: تقنية الحاسب وتقنية الاتصالات والتقنية الإلكترونية بتخصص إلكترونيات صناعية وتحكم.

وأكد "العامودي" أن على المتقدم اختيار البرنامج المناسب، وضرورة مراعاة الدقة، والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آليًا في استمارة القبول الإلكتروني.

ودعا الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل، وأن جميع بيانات وشروط القبول بالكلية موجودة بالتفصيل، وبدقة بالغة على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب المنتظم في الفترة الصباحية.

وأشار "العامودي" إلى أن برنامج اللغة الإنجليزية المكثف لخريجي الكليات التقنية والاتصالات سوف يبدأ من 14 / 11 / 1441هـ وحتى 25 / 11 / 1441هـ.

جدة الدبلوم البكالوريوس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كلية الاتصالات والإلكترونيات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"اتصالات جدة" تفتح باب القبول للبكالوريوس والدبلوم وبرنامج "اللغة المكثف"
سبق

أعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة عن فتح باب القبول في برنامج الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي، وبرنامج اللغة الإنجليزية للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1441/ 1442هـ بداية من 22 /10 /1441هـ، وسيكون التسجيل متاحًا حتى تاريخ 3 / 11 /1441هـ لبرنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي، وذلك عبر بوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط ugate.tvtc.gov.sa/afrontgate.

وقال عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي، إن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول بتاريخ 4 / 11 / 1441هـ وإلى 7 / 11 / 1441هـ.

وأشار "العامودي" إلى أن الدبلوم الصباحي والمسائي سيبدأ القبول فيه ابتداءً من 4 / 11 / 1441هـ إلى 17 / 11 / 1441هـ, مشيرًا إلى أن الدبلوم المسائي متاح للمواطنين والمقيمين.

وأضاف "العامودي": "بخصوص الترشيح والقبول ستصل رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب؛ لذلك ينبغي توخي الدقة أثناء تعبئة الطلب عبر الموقع، ولن تقبل أوراق أي متدرب من دون التسجيل على الموقع".

وأوضح أن التخصصات في الكلية لبرنامج الدبلوم تشمل: تقنية الحاسب وتقنية الاتصالات والتقنية الإلكترونية بتخصص إلكترونيات صناعية وتحكم.

وأكد "العامودي" أن على المتقدم اختيار البرنامج المناسب، وضرورة مراعاة الدقة، والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آليًا في استمارة القبول الإلكتروني.

ودعا الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل، وأن جميع بيانات وشروط القبول بالكلية موجودة بالتفصيل، وبدقة بالغة على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب المنتظم في الفترة الصباحية.

وأشار "العامودي" إلى أن برنامج اللغة الإنجليزية المكثف لخريجي الكليات التقنية والاتصالات سوف يبدأ من 14 / 11 / 1441هـ وحتى 25 / 11 / 1441هـ.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
01:30 AM

"اتصالات جدة" تفتح باب القبول للبكالوريوس والدبلوم وبرنامج "اللغة المكثف"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة عن فتح باب القبول في برنامج الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي، وبرنامج اللغة الإنجليزية للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1441/ 1442هـ بداية من 22 /10 /1441هـ، وسيكون التسجيل متاحًا حتى تاريخ 3 / 11 /1441هـ لبرنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي، وذلك عبر بوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط ugate.tvtc.gov.sa/afrontgate.

وقال عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي، إن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول بتاريخ 4 / 11 / 1441هـ وإلى 7 / 11 / 1441هـ.

وأشار "العامودي" إلى أن الدبلوم الصباحي والمسائي سيبدأ القبول فيه ابتداءً من 4 / 11 / 1441هـ إلى 17 / 11 / 1441هـ, مشيرًا إلى أن الدبلوم المسائي متاح للمواطنين والمقيمين.

وأضاف "العامودي": "بخصوص الترشيح والقبول ستصل رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب؛ لذلك ينبغي توخي الدقة أثناء تعبئة الطلب عبر الموقع، ولن تقبل أوراق أي متدرب من دون التسجيل على الموقع".

وأوضح أن التخصصات في الكلية لبرنامج الدبلوم تشمل: تقنية الحاسب وتقنية الاتصالات والتقنية الإلكترونية بتخصص إلكترونيات صناعية وتحكم.

وأكد "العامودي" أن على المتقدم اختيار البرنامج المناسب، وضرورة مراعاة الدقة، والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آليًا في استمارة القبول الإلكتروني.

ودعا الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل، وأن جميع بيانات وشروط القبول بالكلية موجودة بالتفصيل، وبدقة بالغة على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب المنتظم في الفترة الصباحية.

وأشار "العامودي" إلى أن برنامج اللغة الإنجليزية المكثف لخريجي الكليات التقنية والاتصالات سوف يبدأ من 14 / 11 / 1441هـ وحتى 25 / 11 / 1441هـ.

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