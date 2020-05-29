زيادة الإصابات لليوم الثاني.. كوريا الجنوبية: تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا
ارتفع الإجمالي إلى 11402 حالة
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن جميع الحالات الجديدة كانت في العاصمة سيئول وضواحيها.
وقالت سلطات الصحة، اليوم، إن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 11402 إصابة.
وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تزيد فيه الإصابات على 50 إصابة منذ 8 أبريل الماضي، فيما لا يزال عدد الوفيات بالفيروس مستقراً دون تغيير عند 269 حالة.
كوريا الجنوبية
فيروس كورونا الجديد
زيادة الإصابات لليوم الثاني.. كوريا الجنوبية: تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-05-29
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن جميع الحالات الجديدة كانت في العاصمة سيئول وضواحيها.
وقالت سلطات الصحة، اليوم، إن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 11402 إصابة.
وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تزيد فيه الإصابات على 50 إصابة منذ 8 أبريل الماضي، فيما لا يزال عدد الوفيات بالفيروس مستقراً دون تغيير عند 269 حالة.
29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
12:32 PM
زيادة الإصابات لليوم الثاني.. كوريا الجنوبية: تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا
ارتفع الإجمالي إلى 11402 حالة
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن جميع الحالات الجديدة كانت في العاصمة سيئول وضواحيها.
وقالت سلطات الصحة، اليوم، إن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 11402 إصابة.
وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تزيد فيه الإصابات على 50 إصابة منذ 8 أبريل الماضي، فيما لا يزال عدد الوفيات بالفيروس مستقراً دون تغيير عند 269 حالة.