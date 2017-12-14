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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسر الشهداء "القيسي والحدري والمحنشي"

قال: إن ما تقوم به القطاعات العسكرية مصدر فخر لأبناء الوطن

نقل نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لكل من والد وذوي شهيد الواجب الرقيب ناصر بن غالب خليل الحدري، ووالد وذوي جندي أول يحيى بن علي محمد محنشي، ووالد وذوي الجندي عبدالله بن مزيد القيسي، من منسوبي القوات المسلحة، الذين استشهدوا أثناء أداء مهامهم في الدفاع عن دينهم ووطنهم بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب نائب أمير المنطقة، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهداء، داعيًا الله عز وجل أن يتقبلهم بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم أعرب آباء وذوو الشهداء عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولسمو أمير المنطقة، ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بأبنائها المواطنين في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والشرف للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

نائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشهيد غالب الحدري الشهيد عبدالله القيسي الشهيد يحي محنشي

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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسر الشهداء "القيسي والحدري والمحنشي"
سبق

نقل نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لكل من والد وذوي شهيد الواجب الرقيب ناصر بن غالب خليل الحدري، ووالد وذوي جندي أول يحيى بن علي محمد محنشي، ووالد وذوي الجندي عبدالله بن مزيد القيسي، من منسوبي القوات المسلحة، الذين استشهدوا أثناء أداء مهامهم في الدفاع عن دينهم ووطنهم بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب نائب أمير المنطقة، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهداء، داعيًا الله عز وجل أن يتقبلهم بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم أعرب آباء وذوو الشهداء عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولسمو أمير المنطقة، ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بأبنائها المواطنين في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والشرف للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
06:30 PM

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسر الشهداء "القيسي والحدري والمحنشي"

قال: إن ما تقوم به القطاعات العسكرية مصدر فخر لأبناء الوطن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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6,983

نقل نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لكل من والد وذوي شهيد الواجب الرقيب ناصر بن غالب خليل الحدري، ووالد وذوي جندي أول يحيى بن علي محمد محنشي، ووالد وذوي الجندي عبدالله بن مزيد القيسي، من منسوبي القوات المسلحة، الذين استشهدوا أثناء أداء مهامهم في الدفاع عن دينهم ووطنهم بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب نائب أمير المنطقة، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهداء، داعيًا الله عز وجل أن يتقبلهم بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم أعرب آباء وذوو الشهداء عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولسمو أمير المنطقة، ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بأبنائها المواطنين في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والشرف للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

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