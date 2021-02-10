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أمريكا: نقف مع حلفائنا بالسعودية وندرس معاقبة الحوثي بعد استهداف مطار أبها

البيت الأبيض قال إن الحوثي يسعى لإطالة الحرب باليمن من خلال مهاجمة المملكة

أكدت الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء وقوفها مع السعودية، وذلك بعد ساعات من هجوم حوثي، استهدف مطار أبها الدولي بـ"مسيَّرة مفخخة"، وفق "العربية نت".

وتفصيلاً، قالت الخارجية الأمريكية في تصريحات إلى "العربية": "سنقف مع حلفائنا في السعودية. ولدينا خيارات للتعامل مع الحوثيين، من بينها العقوبات".

وأضافت: "الحوثيون مسؤولون عن الهجمات التي تستهدف السعودية بدعم من إيران". مضيفة: "سنواصل الضغط على الحوثيين وطهران التي تقدم الدعم لهم، وسنبحث في آليات جديدة للتعامل معهم".

ودان البيت الأبيض الهجوم الحوثي على مطار أبها الدولي؛ إذ قال المتحدث باسم البيت الأبيض: "إن الحوثيين يريدون إطالة الحرب في اليمن من خلال محاولة استهداف السعودية".

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء اعتداء إرهابيًّا، نفَّذته ميليشيات الحوثي مستهدفة مطار أبها، مؤكدًا السيطرة على حريق طال طائرة مدنية نتيجة استهداف الميليشيات المدعومة من إيران. موضحًا أن الطائرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبها نسخة من المسيَّرة الإيرانية "أبابيل تي".

وأكد أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي، مضيفًا بأن محاولة استهداف مطار أبها، وتهديد المسافرين المدنيين، جريمة حرب.

وكانت الإدارة الأمريكية قد دانت مساء الاثنين هجمات الحوثيين وسلوكهم البغيض ضد المدنيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "نحن ملتزمون بدعم السعودية، والدفاع عن أراضيها ضد هجمات الحوثيين".

يُذكر أن ميليشيات الحوثي لطالما استخدمت الطائرات المسيَّرة المفخخة والاستطلاعية، التي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق إنها مُجمَّعة من مكونات مصدرها خارجي، وتم شحنها إلى اليمن، وهي متطابقة تقريبًا في التصميم والأبعاد والقدرات مع الطائرات المسيَّرة إيرانية الصنع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمريكا: نقف مع حلفائنا بالسعودية وندرس معاقبة الحوثي بعد استهداف مطار أبها
سبق

أكدت الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء وقوفها مع السعودية، وذلك بعد ساعات من هجوم حوثي، استهدف مطار أبها الدولي بـ"مسيَّرة مفخخة"، وفق "العربية نت".

وتفصيلاً، قالت الخارجية الأمريكية في تصريحات إلى "العربية": "سنقف مع حلفائنا في السعودية. ولدينا خيارات للتعامل مع الحوثيين، من بينها العقوبات".

وأضافت: "الحوثيون مسؤولون عن الهجمات التي تستهدف السعودية بدعم من إيران". مضيفة: "سنواصل الضغط على الحوثيين وطهران التي تقدم الدعم لهم، وسنبحث في آليات جديدة للتعامل معهم".

ودان البيت الأبيض الهجوم الحوثي على مطار أبها الدولي؛ إذ قال المتحدث باسم البيت الأبيض: "إن الحوثيين يريدون إطالة الحرب في اليمن من خلال محاولة استهداف السعودية".

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء اعتداء إرهابيًّا، نفَّذته ميليشيات الحوثي مستهدفة مطار أبها، مؤكدًا السيطرة على حريق طال طائرة مدنية نتيجة استهداف الميليشيات المدعومة من إيران. موضحًا أن الطائرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبها نسخة من المسيَّرة الإيرانية "أبابيل تي".

وأكد أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي، مضيفًا بأن محاولة استهداف مطار أبها، وتهديد المسافرين المدنيين، جريمة حرب.

وكانت الإدارة الأمريكية قد دانت مساء الاثنين هجمات الحوثيين وسلوكهم البغيض ضد المدنيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "نحن ملتزمون بدعم السعودية، والدفاع عن أراضيها ضد هجمات الحوثيين".

يُذكر أن ميليشيات الحوثي لطالما استخدمت الطائرات المسيَّرة المفخخة والاستطلاعية، التي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق إنها مُجمَّعة من مكونات مصدرها خارجي، وتم شحنها إلى اليمن، وهي متطابقة تقريبًا في التصميم والأبعاد والقدرات مع الطائرات المسيَّرة إيرانية الصنع.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
11:19 PM

أمريكا: نقف مع حلفائنا بالسعودية وندرس معاقبة الحوثي بعد استهداف مطار أبها

البيت الأبيض قال إن الحوثي يسعى لإطالة الحرب باليمن من خلال مهاجمة المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء وقوفها مع السعودية، وذلك بعد ساعات من هجوم حوثي، استهدف مطار أبها الدولي بـ"مسيَّرة مفخخة"، وفق "العربية نت".

وتفصيلاً، قالت الخارجية الأمريكية في تصريحات إلى "العربية": "سنقف مع حلفائنا في السعودية. ولدينا خيارات للتعامل مع الحوثيين، من بينها العقوبات".

وأضافت: "الحوثيون مسؤولون عن الهجمات التي تستهدف السعودية بدعم من إيران". مضيفة: "سنواصل الضغط على الحوثيين وطهران التي تقدم الدعم لهم، وسنبحث في آليات جديدة للتعامل معهم".

ودان البيت الأبيض الهجوم الحوثي على مطار أبها الدولي؛ إذ قال المتحدث باسم البيت الأبيض: "إن الحوثيين يريدون إطالة الحرب في اليمن من خلال محاولة استهداف السعودية".

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء اعتداء إرهابيًّا، نفَّذته ميليشيات الحوثي مستهدفة مطار أبها، مؤكدًا السيطرة على حريق طال طائرة مدنية نتيجة استهداف الميليشيات المدعومة من إيران. موضحًا أن الطائرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبها نسخة من المسيَّرة الإيرانية "أبابيل تي".

وأكد أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي، مضيفًا بأن محاولة استهداف مطار أبها، وتهديد المسافرين المدنيين، جريمة حرب.

وكانت الإدارة الأمريكية قد دانت مساء الاثنين هجمات الحوثيين وسلوكهم البغيض ضد المدنيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "نحن ملتزمون بدعم السعودية، والدفاع عن أراضيها ضد هجمات الحوثيين".

يُذكر أن ميليشيات الحوثي لطالما استخدمت الطائرات المسيَّرة المفخخة والاستطلاعية، التي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق إنها مُجمَّعة من مكونات مصدرها خارجي، وتم شحنها إلى اليمن، وهي متطابقة تقريبًا في التصميم والأبعاد والقدرات مع الطائرات المسيَّرة إيرانية الصنع.

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