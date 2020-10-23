روسيا: 283 وفاة و17340 إصابة جديدة بكورونا

في الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الروسية، اليوم، تسجيل 283 وفاة و17340 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان صحفي: إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت بذلك إلى 25525 وفاة و1480646 إصابة.

وذكر أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء بلغ 11263 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس، إلى 1119251 حالة.