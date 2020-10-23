روسيا: 283 وفاة و17340 إصابة جديدة بكورونا
في الـ 24 ساعة الماضية
أعلنت السلطات الروسية، اليوم، تسجيل 283 وفاة و17340 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية.
وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان صحفي: إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت بذلك إلى 25525 وفاة و1480646 إصابة.
وذكر أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء بلغ 11263 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس، إلى 1119251 حالة.
روسيا
فيروس كورونا الجديد
روسيا: 283 وفاة و17340 إصابة جديدة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-10-23
أعلنت السلطات الروسية، اليوم، تسجيل 283 وفاة و17340 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية.
وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان صحفي: إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت بذلك إلى 25525 وفاة و1480646 إصابة.
وذكر أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء بلغ 11263 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس، إلى 1119251 حالة.
23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
01:23 PM
روسيا: 283 وفاة و17340 إصابة جديدة بكورونا
في الـ 24 ساعة الماضية
أعلنت السلطات الروسية، اليوم، تسجيل 283 وفاة و17340 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية.
وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان صحفي: إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت بذلك إلى 25525 وفاة و1480646 إصابة.
وذكر أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء بلغ 11263 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس، إلى 1119251 حالة.