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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب الهند

لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، الهند، مساء الأربعاء.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال على بُعد 190 كيلومترًا جنوب شرقي مدينة بورت بلير.

ولم تَرِد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

زلزال الهند

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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب الهند
سبق

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، الهند، مساء الأربعاء.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال على بُعد 190 كيلومترًا جنوب شرقي مدينة بورت بلير.

ولم تَرِد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
08:25 AM

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب الهند

لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، الهند، مساء الأربعاء.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال على بُعد 190 كيلومترًا جنوب شرقي مدينة بورت بلير.

ولم تَرِد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

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