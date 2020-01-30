ولم تَرِد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال على بُعد 190 كيلومترًا جنوب شرقي مدينة بورت بلير.

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، الهند، مساء الأربعاء.

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب الهند وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-01-30 ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، الهند، مساء الأربعاء. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال على بُعد 190 كيلومترًا جنوب شرقي مدينة بورت بلير. ولم تَرِد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441 08:25 AM

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب الهند لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية





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ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، الهند، مساء الأربعاء.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال على بُعد 190 كيلومترًا جنوب شرقي مدينة بورت بلير.

ولم تَرِد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.