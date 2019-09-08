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"مدني جدة" يسيطر على حريق جنوب المحافظة دون إصابات

فِرق التحقيق باشرت للكشف عن أسبابه وملابساته

اندلع مساء اليوم حريق في مستودع للبلاستيك جنوب محافظة جدة؛ وهو ما استدعى تدخُّل فِرق الدفاع المدني في إخماده دون حدوث إصابات.

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن فِرق التحقيق بالدفاع المدني بالمحافظة باشرت أعمالها للكشف عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق بأحد المستودعات جنوب المحافظة، الذي خلف بعض الخسائر المادية.

وأشار إلى أن فِرق الإطفاء باشرت عمليات إخماد الحريق مستخدمة الفروع الأرضية والقواذف عبر الصهاريج المتطورة بهدف إخماد الحريق، والحد من انتشاره مدعومة بفِرق الإنقاذ والآليات الثقيلة.

وأضاف بأن فِرق الإنقاذ عملت على فتح ممرات لفرق الإطفاء للوصول إلى مصادر اللهب داخل المستودع، وتمكنت الفرق من إخماد الحريق بعد أن باشرت أعمالها من ثلاثة اتجاهات مدعومة بصهاريج المياه ودعم الفِرق لعدم انقطاع وصول المياه إليها.


وأكد أنه تم إخماد الحريق في مستودع يعمل في نشاط مواد البلاستيك دون تسجيل إصابات أو خسائر بالأرواح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني جدة" يسيطر على حريق جنوب المحافظة دون إصابات
سبق

اندلع مساء اليوم حريق في مستودع للبلاستيك جنوب محافظة جدة؛ وهو ما استدعى تدخُّل فِرق الدفاع المدني في إخماده دون حدوث إصابات.

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن فِرق التحقيق بالدفاع المدني بالمحافظة باشرت أعمالها للكشف عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق بأحد المستودعات جنوب المحافظة، الذي خلف بعض الخسائر المادية.

وأشار إلى أن فِرق الإطفاء باشرت عمليات إخماد الحريق مستخدمة الفروع الأرضية والقواذف عبر الصهاريج المتطورة بهدف إخماد الحريق، والحد من انتشاره مدعومة بفِرق الإنقاذ والآليات الثقيلة.

وأضاف بأن فِرق الإنقاذ عملت على فتح ممرات لفرق الإطفاء للوصول إلى مصادر اللهب داخل المستودع، وتمكنت الفرق من إخماد الحريق بعد أن باشرت أعمالها من ثلاثة اتجاهات مدعومة بصهاريج المياه ودعم الفِرق لعدم انقطاع وصول المياه إليها.


وأكد أنه تم إخماد الحريق في مستودع يعمل في نشاط مواد البلاستيك دون تسجيل إصابات أو خسائر بالأرواح.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
09:38 PM
اخر تعديل
08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
10:50 PM

"مدني جدة" يسيطر على حريق جنوب المحافظة دون إصابات

فِرق التحقيق باشرت للكشف عن أسبابه وملابساته

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
1,877

اندلع مساء اليوم حريق في مستودع للبلاستيك جنوب محافظة جدة؛ وهو ما استدعى تدخُّل فِرق الدفاع المدني في إخماده دون حدوث إصابات.

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن فِرق التحقيق بالدفاع المدني بالمحافظة باشرت أعمالها للكشف عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق بأحد المستودعات جنوب المحافظة، الذي خلف بعض الخسائر المادية.

وأشار إلى أن فِرق الإطفاء باشرت عمليات إخماد الحريق مستخدمة الفروع الأرضية والقواذف عبر الصهاريج المتطورة بهدف إخماد الحريق، والحد من انتشاره مدعومة بفِرق الإنقاذ والآليات الثقيلة.

وأضاف بأن فِرق الإنقاذ عملت على فتح ممرات لفرق الإطفاء للوصول إلى مصادر اللهب داخل المستودع، وتمكنت الفرق من إخماد الحريق بعد أن باشرت أعمالها من ثلاثة اتجاهات مدعومة بصهاريج المياه ودعم الفِرق لعدم انقطاع وصول المياه إليها.


وأكد أنه تم إخماد الحريق في مستودع يعمل في نشاط مواد البلاستيك دون تسجيل إصابات أو خسائر بالأرواح.

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