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غدًا.. تعليم سراة عبيدة يُفعّل أسبوع الموهبة والإبداع 2021

يستمر خمسة أيام "عن بُعد" بالتزامن مع الاحتفال باليوم الخليجي

تطلق إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة ممثلةً في قسمي الموهوبين والموهوبات، فعاليات أسبوع الموهبة والإبداع، غداً الأحد الذي يستمر لمدة خمسة أيام وتُنفذ "عن بُعد"، بالتزامن مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع، المصادف للثالث من شهر مارس من كل عام.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، أن الاحتفاء بالأسبوع الوطني للموهبة والإبداع يأتي ضمن خطة تتبنّاها إدارة التعليم لإيصال الرسالة الهادفة لجميع فئات المجتمع التي تؤكد على أهمية الموهبة والإبداع والموهوبين والموهوبات وتُعزز نشر ثقافة الموهبة والإبداع؛ سعياً لتكوين بيئة داعمة للموهوبين والموهوبات، كاشفًا عن سعي تعليم سراة عبيدة المُستمر لربط المجتمع بالرؤية الوطنية 2030م؛ ومن أهدافها الاستثمار في رأس المال البشري؛ إذ هو ثروة وطنية وعنصر أساسي في تقدم الوطن والاهتمام بالقدرات الكامنة، والعمل على توجيهها التوجيه السليم.

بدوره أوضح رئيس قسم الموهوبين بتعليم سراة عبيدة الدكتور عبدالله آل قصود أن الفعاليات ينفذها قسما الموهوبين للبنين والبنات بالشراكة مع جميع مدارس المحافظة التعليمية، بهدف نشر ثقافة الموهبة والإبداع بين أوساط المجتمع التعليمي الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وقيادات التعليم وأولياء الأمور .

ودعا آل قصود جميع المدارس للعمل بطرق مبتكرة ومتنوعة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، وإعداد تقارير موثقة لجميع الفعاليات والأنشطة المنفذة خلال الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع.

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غدًا.. تعليم سراة عبيدة يُفعّل أسبوع الموهبة والإبداع 2021
سبق

تطلق إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة ممثلةً في قسمي الموهوبين والموهوبات، فعاليات أسبوع الموهبة والإبداع، غداً الأحد الذي يستمر لمدة خمسة أيام وتُنفذ "عن بُعد"، بالتزامن مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع، المصادف للثالث من شهر مارس من كل عام.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، أن الاحتفاء بالأسبوع الوطني للموهبة والإبداع يأتي ضمن خطة تتبنّاها إدارة التعليم لإيصال الرسالة الهادفة لجميع فئات المجتمع التي تؤكد على أهمية الموهبة والإبداع والموهوبين والموهوبات وتُعزز نشر ثقافة الموهبة والإبداع؛ سعياً لتكوين بيئة داعمة للموهوبين والموهوبات، كاشفًا عن سعي تعليم سراة عبيدة المُستمر لربط المجتمع بالرؤية الوطنية 2030م؛ ومن أهدافها الاستثمار في رأس المال البشري؛ إذ هو ثروة وطنية وعنصر أساسي في تقدم الوطن والاهتمام بالقدرات الكامنة، والعمل على توجيهها التوجيه السليم.

بدوره أوضح رئيس قسم الموهوبين بتعليم سراة عبيدة الدكتور عبدالله آل قصود أن الفعاليات ينفذها قسما الموهوبين للبنين والبنات بالشراكة مع جميع مدارس المحافظة التعليمية، بهدف نشر ثقافة الموهبة والإبداع بين أوساط المجتمع التعليمي الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وقيادات التعليم وأولياء الأمور .

ودعا آل قصود جميع المدارس للعمل بطرق مبتكرة ومتنوعة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، وإعداد تقارير موثقة لجميع الفعاليات والأنشطة المنفذة خلال الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
03:01 PM

غدًا.. تعليم سراة عبيدة يُفعّل أسبوع الموهبة والإبداع 2021

يستمر خمسة أيام "عن بُعد" بالتزامن مع الاحتفال باليوم الخليجي

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علي حفول - سراة عبيدة
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تطلق إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة ممثلةً في قسمي الموهوبين والموهوبات، فعاليات أسبوع الموهبة والإبداع، غداً الأحد الذي يستمر لمدة خمسة أيام وتُنفذ "عن بُعد"، بالتزامن مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع، المصادف للثالث من شهر مارس من كل عام.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، أن الاحتفاء بالأسبوع الوطني للموهبة والإبداع يأتي ضمن خطة تتبنّاها إدارة التعليم لإيصال الرسالة الهادفة لجميع فئات المجتمع التي تؤكد على أهمية الموهبة والإبداع والموهوبين والموهوبات وتُعزز نشر ثقافة الموهبة والإبداع؛ سعياً لتكوين بيئة داعمة للموهوبين والموهوبات، كاشفًا عن سعي تعليم سراة عبيدة المُستمر لربط المجتمع بالرؤية الوطنية 2030م؛ ومن أهدافها الاستثمار في رأس المال البشري؛ إذ هو ثروة وطنية وعنصر أساسي في تقدم الوطن والاهتمام بالقدرات الكامنة، والعمل على توجيهها التوجيه السليم.

بدوره أوضح رئيس قسم الموهوبين بتعليم سراة عبيدة الدكتور عبدالله آل قصود أن الفعاليات ينفذها قسما الموهوبين للبنين والبنات بالشراكة مع جميع مدارس المحافظة التعليمية، بهدف نشر ثقافة الموهبة والإبداع بين أوساط المجتمع التعليمي الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وقيادات التعليم وأولياء الأمور .

ودعا آل قصود جميع المدارس للعمل بطرق مبتكرة ومتنوعة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، وإعداد تقارير موثقة لجميع الفعاليات والأنشطة المنفذة خلال الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع.

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