الأحزاب اليمنية تدعو المجتمع الدولي إلى دعم جهود استعادة محافظة الحديدة
أكدت تمسكها بإنهاء الانقلاب الحوثي وتسليم مؤسسات الدولة وأسلحتها للشرعية
دعا أحد عشر حزباً سياسياً يمنياً موالية للشرعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم جهود استعادة محافظة الحديدة بالكامل وخروج مليشيا الحوثي المدعومة من إيران منها، وحماية المدنيين وفقاً لقرارات مجلس الأمن.
وأعربت الأحزاب في بيان عن تقديرها لجهود المبعوث الدولي وتفاعله تجاه الملف اليمني لإحلال السلام الشامل باليمن، داعية إلى دعم جهوده في سبيل ذلك.
وشددت الأحزاب على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الثلاث الأساسية للحل السياسي مع مراعاة التحولات على الواقع الميداني في مسار الأحداث وميزان القوة الذي أصبح لمصلحة الشرعية عند تناول أي مقترحات أو مبادرات سياسية.
وأكدت الأحزاب في البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، تمسكها بإنهاء المليشيا الحوثية، لانقلابها وتسليم مؤسسات الدولة وأسلحتها للحكومة الشرعية وإطلاق سراح الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً، وفِي مقدمتهم محمود الصبيحي وناصر منصور ومحمد قحطان وغيرهم، وذلك قبل الشروع في أي عملية سياسية.
وأشار البيان إلى أن الحل الأمثل للسلام يكمن في إلزام القوى الانقلابية بالمرجعيات الثلاث المتفق عليها، التي يضمن من خلالها الانسحاب الكامل للانقلابيين من محافظة الحديدة على طريق الانسحاب من كامل المحافظات والمدن الخاضعة لسيطرتهم، وفي مقدمة ذلك صنعاء العاصمة وتعز وتسليم السلاح وضمان أمن وسلامة اليمن والمنطقة من تدخلات إيران ومشاريعها التوسعية بالمنطقة.
الأحزاب اليمنية تدعو المجتمع الدولي إلى دعم جهود استعادة محافظة الحديدة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2018-07-01
دعا أحد عشر حزباً سياسياً يمنياً موالية للشرعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم جهود استعادة محافظة الحديدة بالكامل وخروج مليشيا الحوثي المدعومة من إيران منها، وحماية المدنيين وفقاً لقرارات مجلس الأمن.
وأعربت الأحزاب في بيان عن تقديرها لجهود المبعوث الدولي وتفاعله تجاه الملف اليمني لإحلال السلام الشامل باليمن، داعية إلى دعم جهوده في سبيل ذلك.
وشددت الأحزاب على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الثلاث الأساسية للحل السياسي مع مراعاة التحولات على الواقع الميداني في مسار الأحداث وميزان القوة الذي أصبح لمصلحة الشرعية عند تناول أي مقترحات أو مبادرات سياسية.
وأكدت الأحزاب في البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، تمسكها بإنهاء المليشيا الحوثية، لانقلابها وتسليم مؤسسات الدولة وأسلحتها للحكومة الشرعية وإطلاق سراح الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً، وفِي مقدمتهم محمود الصبيحي وناصر منصور ومحمد قحطان وغيرهم، وذلك قبل الشروع في أي عملية سياسية.
وأشار البيان إلى أن الحل الأمثل للسلام يكمن في إلزام القوى الانقلابية بالمرجعيات الثلاث المتفق عليها، التي يضمن من خلالها الانسحاب الكامل للانقلابيين من محافظة الحديدة على طريق الانسحاب من كامل المحافظات والمدن الخاضعة لسيطرتهم، وفي مقدمة ذلك صنعاء العاصمة وتعز وتسليم السلاح وضمان أمن وسلامة اليمن والمنطقة من تدخلات إيران ومشاريعها التوسعية بالمنطقة.
01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
10:52 PM
الأحزاب اليمنية تدعو المجتمع الدولي إلى دعم جهود استعادة محافظة الحديدة
أكدت تمسكها بإنهاء الانقلاب الحوثي وتسليم مؤسسات الدولة وأسلحتها للشرعية
دعا أحد عشر حزباً سياسياً يمنياً موالية للشرعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم جهود استعادة محافظة الحديدة بالكامل وخروج مليشيا الحوثي المدعومة من إيران منها، وحماية المدنيين وفقاً لقرارات مجلس الأمن.
وأعربت الأحزاب في بيان عن تقديرها لجهود المبعوث الدولي وتفاعله تجاه الملف اليمني لإحلال السلام الشامل باليمن، داعية إلى دعم جهوده في سبيل ذلك.
وشددت الأحزاب على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الثلاث الأساسية للحل السياسي مع مراعاة التحولات على الواقع الميداني في مسار الأحداث وميزان القوة الذي أصبح لمصلحة الشرعية عند تناول أي مقترحات أو مبادرات سياسية.
وأكدت الأحزاب في البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، تمسكها بإنهاء المليشيا الحوثية، لانقلابها وتسليم مؤسسات الدولة وأسلحتها للحكومة الشرعية وإطلاق سراح الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً، وفِي مقدمتهم محمود الصبيحي وناصر منصور ومحمد قحطان وغيرهم، وذلك قبل الشروع في أي عملية سياسية.
وأشار البيان إلى أن الحل الأمثل للسلام يكمن في إلزام القوى الانقلابية بالمرجعيات الثلاث المتفق عليها، التي يضمن من خلالها الانسحاب الكامل للانقلابيين من محافظة الحديدة على طريق الانسحاب من كامل المحافظات والمدن الخاضعة لسيطرتهم، وفي مقدمة ذلك صنعاء العاصمة وتعز وتسليم السلاح وضمان أمن وسلامة اليمن والمنطقة من تدخلات إيران ومشاريعها التوسعية بالمنطقة.