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الأحزاب اليمنية تدعو المجتمع الدولي إلى دعم جهود ‏استعادة محافظة الحديدة ‏

أكدت تمسكها بإنهاء الانقلاب الحوثي وتسليم مؤسسات الدولة ‏وأسلحتها للشرعية

دعا أحد عشر حزباً سياسياً يمنياً موالية للشرعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم ‏جهود ‏استعادة محافظة الحديدة بالكامل وخروج مليشيا ‏الحوثي المدعومة من إيران منها، وحماية المدنيين وفقاً لقرارات ‏مجلس ‏الأمن.‏

وأعربت الأحزاب في بيان عن تقديرها لجهود المبعوث الدولي وتفاعله تجاه ‏الملف اليمني ‏لإحلال السلام الشامل باليمن، داعية إلى دعم جهوده في سبيل ذلك.‏

وشددت الأحزاب على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الثلاث ‏الأساسية للحل السياسي مع ‏مراعاة التحولات على الواقع الميداني في مسار الأحداث وميزان ‏القوة الذي أصبح لمصلحة ‏الشرعية عند تناول أي مقترحات أو مبادرات سياسية.‏

وأكدت الأحزاب في البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، تمسكها بإنهاء المليشيا ‏الحوثية، لانقلابها وتسليم مؤسسات الدولة ‏وأسلحتها للحكومة الشرعية وإطلاق سراح الأسرى ‏والمختطفين والمخفيين قسراً، وفِي مقدمتهم ‏محمود الصبيحي وناصر منصور ومحمد قحطان ‏وغيرهم، وذلك قبل الشروع في أي عملية ‏سياسية.‏

وأشار البيان إلى أن الحل الأمثل للسلام يكمن في إلزام القوى الانقلابية بالمرجعيات ‏الثلاث ‏المتفق عليها، التي يضمن من خلالها الانسحاب الكامل للانقلابيين من محافظة الحديدة ‏على ‏طريق الانسحاب من كامل المحافظات والمدن الخاضعة لسيطرتهم، وفي مقدمة ذلك ‏صنعاء ‏العاصمة وتعز وتسليم السلاح وضمان أمن وسلامة اليمن والمنطقة من تدخلات ‏إيران ‏ومشاريعها التوسعية بالمنطقة.‏

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الأحزاب اليمنية تدعو المجتمع الدولي إلى دعم جهود ‏استعادة محافظة الحديدة ‏
سبق

دعا أحد عشر حزباً سياسياً يمنياً موالية للشرعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم ‏جهود ‏استعادة محافظة الحديدة بالكامل وخروج مليشيا ‏الحوثي المدعومة من إيران منها، وحماية المدنيين وفقاً لقرارات ‏مجلس ‏الأمن.‏

وأعربت الأحزاب في بيان عن تقديرها لجهود المبعوث الدولي وتفاعله تجاه ‏الملف اليمني ‏لإحلال السلام الشامل باليمن، داعية إلى دعم جهوده في سبيل ذلك.‏

وشددت الأحزاب على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الثلاث ‏الأساسية للحل السياسي مع ‏مراعاة التحولات على الواقع الميداني في مسار الأحداث وميزان ‏القوة الذي أصبح لمصلحة ‏الشرعية عند تناول أي مقترحات أو مبادرات سياسية.‏

وأكدت الأحزاب في البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، تمسكها بإنهاء المليشيا ‏الحوثية، لانقلابها وتسليم مؤسسات الدولة ‏وأسلحتها للحكومة الشرعية وإطلاق سراح الأسرى ‏والمختطفين والمخفيين قسراً، وفِي مقدمتهم ‏محمود الصبيحي وناصر منصور ومحمد قحطان ‏وغيرهم، وذلك قبل الشروع في أي عملية ‏سياسية.‏

وأشار البيان إلى أن الحل الأمثل للسلام يكمن في إلزام القوى الانقلابية بالمرجعيات ‏الثلاث ‏المتفق عليها، التي يضمن من خلالها الانسحاب الكامل للانقلابيين من محافظة الحديدة ‏على ‏طريق الانسحاب من كامل المحافظات والمدن الخاضعة لسيطرتهم، وفي مقدمة ذلك ‏صنعاء ‏العاصمة وتعز وتسليم السلاح وضمان أمن وسلامة اليمن والمنطقة من تدخلات ‏إيران ‏ومشاريعها التوسعية بالمنطقة.‏

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
10:52 PM

الأحزاب اليمنية تدعو المجتمع الدولي إلى دعم جهود ‏استعادة محافظة الحديدة ‏

أكدت تمسكها بإنهاء الانقلاب الحوثي وتسليم مؤسسات الدولة ‏وأسلحتها للشرعية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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7,784

دعا أحد عشر حزباً سياسياً يمنياً موالية للشرعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم ‏جهود ‏استعادة محافظة الحديدة بالكامل وخروج مليشيا ‏الحوثي المدعومة من إيران منها، وحماية المدنيين وفقاً لقرارات ‏مجلس ‏الأمن.‏

وأعربت الأحزاب في بيان عن تقديرها لجهود المبعوث الدولي وتفاعله تجاه ‏الملف اليمني ‏لإحلال السلام الشامل باليمن، داعية إلى دعم جهوده في سبيل ذلك.‏

وشددت الأحزاب على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الثلاث ‏الأساسية للحل السياسي مع ‏مراعاة التحولات على الواقع الميداني في مسار الأحداث وميزان ‏القوة الذي أصبح لمصلحة ‏الشرعية عند تناول أي مقترحات أو مبادرات سياسية.‏

وأكدت الأحزاب في البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، تمسكها بإنهاء المليشيا ‏الحوثية، لانقلابها وتسليم مؤسسات الدولة ‏وأسلحتها للحكومة الشرعية وإطلاق سراح الأسرى ‏والمختطفين والمخفيين قسراً، وفِي مقدمتهم ‏محمود الصبيحي وناصر منصور ومحمد قحطان ‏وغيرهم، وذلك قبل الشروع في أي عملية ‏سياسية.‏

وأشار البيان إلى أن الحل الأمثل للسلام يكمن في إلزام القوى الانقلابية بالمرجعيات ‏الثلاث ‏المتفق عليها، التي يضمن من خلالها الانسحاب الكامل للانقلابيين من محافظة الحديدة ‏على ‏طريق الانسحاب من كامل المحافظات والمدن الخاضعة لسيطرتهم، وفي مقدمة ذلك ‏صنعاء ‏العاصمة وتعز وتسليم السلاح وضمان أمن وسلامة اليمن والمنطقة من تدخلات ‏إيران ‏ومشاريعها التوسعية بالمنطقة.‏

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