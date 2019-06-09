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بالصور.. الأمطار تحفز أهالي وزوار الباحة للخروج والتنزه

وثقوا مناظر الشلالات والسيول المتدفقة من المرتفعات

حفّزت الأمطار المتواصلة التي تشهدها منطقة الباحة ومحافظتها الأيام الحالية، الأهالي والزوار للخروج إلى الغابات والمنتزهات، وتوثيق مناظر الشلالات والسيول المتدفقة من المرتفعات.

شملت الأمطار مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي, وبني حسن, والمندق, والقرى, والعقيق, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة والمراكز التابعة لها، فيما شملت الأمطار منتزه رغدان، والحسام، والأمير مشاري، وشهبة, بالإضافة إلى منتزه الثروة الوطني، وموطف، والخلب، والمنتزه الوطني، والشكران، والقمع, وسالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

وخرج أهالي المنطقة وزوارها إلى المنتزهات والغابات للاستمتاع بطبيعتها وقضاء أجمل الأوقات في الأجواء الجذابة والممطرة وتوثيق جداول المياه الجارية والشلالات المتدفقة من أعالي الجبال المحيطة بالأودية.


وتتضاعف المتعة بما يلمسه الزائر والمصطاف في المنطقة والمحافظات التابعة لها من تطور وتنمية وجاهزية الجهات الحكومية والأهلية, واكتمال الخدمات في الحدائق والغابات والمنتزهات ودور الإيواء والوحدات السكنية والفندقية, إضافة إلى الأمطار المتواصلة والأجواء المعتدلة.

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بالصور.. الأمطار تحفز أهالي وزوار الباحة للخروج والتنزه
سبق

حفّزت الأمطار المتواصلة التي تشهدها منطقة الباحة ومحافظتها الأيام الحالية، الأهالي والزوار للخروج إلى الغابات والمنتزهات، وتوثيق مناظر الشلالات والسيول المتدفقة من المرتفعات.

شملت الأمطار مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي, وبني حسن, والمندق, والقرى, والعقيق, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة والمراكز التابعة لها، فيما شملت الأمطار منتزه رغدان، والحسام، والأمير مشاري، وشهبة, بالإضافة إلى منتزه الثروة الوطني، وموطف، والخلب، والمنتزه الوطني، والشكران، والقمع, وسالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

وخرج أهالي المنطقة وزوارها إلى المنتزهات والغابات للاستمتاع بطبيعتها وقضاء أجمل الأوقات في الأجواء الجذابة والممطرة وتوثيق جداول المياه الجارية والشلالات المتدفقة من أعالي الجبال المحيطة بالأودية.


وتتضاعف المتعة بما يلمسه الزائر والمصطاف في المنطقة والمحافظات التابعة لها من تطور وتنمية وجاهزية الجهات الحكومية والأهلية, واكتمال الخدمات في الحدائق والغابات والمنتزهات ودور الإيواء والوحدات السكنية والفندقية, إضافة إلى الأمطار المتواصلة والأجواء المعتدلة.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
11:31 PM

بالصور.. الأمطار تحفز أهالي وزوار الباحة للخروج والتنزه

وثقوا مناظر الشلالات والسيول المتدفقة من المرتفعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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حفّزت الأمطار المتواصلة التي تشهدها منطقة الباحة ومحافظتها الأيام الحالية، الأهالي والزوار للخروج إلى الغابات والمنتزهات، وتوثيق مناظر الشلالات والسيول المتدفقة من المرتفعات.

شملت الأمطار مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي, وبني حسن, والمندق, والقرى, والعقيق, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة والمراكز التابعة لها، فيما شملت الأمطار منتزه رغدان، والحسام، والأمير مشاري، وشهبة, بالإضافة إلى منتزه الثروة الوطني، وموطف، والخلب، والمنتزه الوطني، والشكران، والقمع, وسالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

وخرج أهالي المنطقة وزوارها إلى المنتزهات والغابات للاستمتاع بطبيعتها وقضاء أجمل الأوقات في الأجواء الجذابة والممطرة وتوثيق جداول المياه الجارية والشلالات المتدفقة من أعالي الجبال المحيطة بالأودية.


وتتضاعف المتعة بما يلمسه الزائر والمصطاف في المنطقة والمحافظات التابعة لها من تطور وتنمية وجاهزية الجهات الحكومية والأهلية, واكتمال الخدمات في الحدائق والغابات والمنتزهات ودور الإيواء والوحدات السكنية والفندقية, إضافة إلى الأمطار المتواصلة والأجواء المعتدلة.

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