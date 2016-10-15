تفاصيل من ملتقى "سكني" الرابع و"مبادرة قرض تجديد المساكن"

البرنامج أعلن أن 165 ألف أسرة استفادت بنهاية الربع الثالث 2019

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، عن أعداد الأسر التي استفادت من الخيارات السكنية والتمويلية التي قدّمها منذ بداية العام وحتى الربع الثالث من العام الجاري بلغ 165.272 أسرة؛ منها 60.204 أسرة سكنت منازلها، موضحًا أنه خلال شهر سبتمبر وحده استفادت 34.430 أسرة من الخيارات التمويلية والسكنية، كما تمكّنت نحو 8360 أسرة من الحصول على وحداتها السكنية.

جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى "سكني" الربع سنوي الذي أقيم اليوم في مقر المركز الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية بالرياض.

وأوضح البرنامج أن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين منذ بداية العام وحتى "سبتمبر" بلغ 24.296 وحدة سكنية؛ فيما تم تسليم عدد من المستفيدين أراضٍ مجانية بلغ مجموعها 47.407 قطعة أرض.

وبلغ مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة في الفترة نفسها من العام الجاري 60.352 مستفيدًا، إضافة إلى 33.217 مستفيدًا من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي.

وأطلق البرنامج اليوم "مبادرة قرض تجديد المساكن"، وهي مبادرة تقدم الدعم المالي لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، لمن يرغبون في امتلاك وحدات سكنية جاهزة يزيد عمرها على 15 عامًا، لمن هم دون سن 50 عامًا؛ بحيث يتم صرف جزء من دعم الأرباح المستحقة من القرض العقاري بشكل مباشر.

وأعلن البرنامج عن أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية من خلال الرابط https://sakani-names.housing.sa/ أو زيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج، والتي تتيح كذلك جميع التفاصيل للخيارات السكنية المتنوعة التي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء.

من جهته، أشار المشرف العام على صندوق التنمية العقارية المكلف منصور بن ماضي، إلى أنه حتى نهاية الربع الثالث 2019 وقّع الصندوق أكثر من 95 ألف عقد تمويلي؛ محققًا بذلك نسبة نمو بلغت 364% مقارنة بالفترة نفسها من 2018؛ وبذلك بلغ إجمالي عدد العقود الموقّعة منذ انطلاق "سكني" وحتى نهاية سبتمبر نحو 144 ألف عقد تمويلي؛ مشيرًا إلى أن المستهدف 165 ألف عقد قبل نهاية 2019، والإعلان عن آخر قوائم الانتظار والتي تصل إلى 90 ألف مستفيد مطلع عام 2020.

واستعرض "بن ماضي" جهودَ الصندوق في مساعدة الأسر على التملك؛ حيث سجل الربع الأول من 2019 نسبة ارتفاع في أعداد العقود الموقّعة بنسبة 635% بتوقيع 27639 عقد تمويلي مقارنة بـ3757 عقدًا في 2018؛ فيما سجّل الربع الثاني من 2019 ارتفاعًا في عدد العقود 282% بتوقيع 29233 عقدًا تمويليًّا مقارنة بالفترة نفسها من 2018 التي بلغت 7652 عقدًا، وفي الربع الثالث على التوالي حقق الصندوق ارتفاعًا في إجمالي العقود بنسبة 321% حيث تم توقيع 38148 عقدًا تمويليًّا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 9041 عقدًا؛ وبذلك شهدت الفترة من شهر يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، دعم أكثر من 95 ألف أسرة.

وأضاف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية: المواطن في الماضي كان يُمضي 12 عامًا على قائمة الانتظار للحصول على القرض العقاري، واليوم يحصل على الموافقة فورية من أكثر من 17 جهة تمويلية من البنوك والشركات؛ مما ساعد في اختلاف المعادلة من 20 ألف قرض سنويًّا خلال الـ40 عامًا الماضية، إلى 16 ألف عقد شهريًّا.

وأردف: شهدت البنوك السعودية -لأول مرة في تاريخها- توقيع 16 ألف عقد تمويلي في شهر يونيو الماضي، كما ارتفعت حصة الصندوق العقاري من إجمالي القروض المدعومة من 7% في 2007 إلى 90% في نهاية النصف الأول من 2019م.

بدوره، ذكر المشرف على وكالة المنتجات السكنية بوزارة الإسكان مروان زواوي، أن تملّك المسكن الأول يتطلب ابتكار حلول ومبادرات نوعية، تُساهم في تحقيق حلم المواطن ورفع نسبة التملك للمواطنين.

وقال: الخطط التكاملية والخدمات الإلكترونية المتقدمة، أسهمت في تسريع عملية إنهاء الإجراءات السكنية والتمويلية للمستفيدين خلال 60 دقيقة؛ مما أسهم في ارتفاع الطلب وأعداد المستفيدين إلى 85 ألف أسرة مستفيدة في الربع الثالث 2019 بنسبة ارتفاع 105% مقارنة بأعداد المستفيدين في النصف الأول 2019؛ حيث سجل "سكني" في تلك الفترة نحو 80 ألف أسرة مستفيدة.

وأشار وكيل الوزارة المساعد للأراضي والشؤون الفنية المهندس عبدالله الحماد، في كلمته في ملتقى سكني الثالث 2019، إلى أن إجمالي قيمة العقود التي تم توقيعها لتنفيذ التطوير الأوليّ للبنية التحتية لعدة مواقع اليوم، تجاوزت المليار ريال؛ مشيرًا إلى أن الوكالة تعتمد على أنظمة احترافية في إدارة المشاريع ومتابعة الأداء؛ لتنفيذ وتطوير أكثر من 240 مليون متر مربع من المشاريع السكنية؛ إذ تتيح هذه المشاريع أنواعًا متعددة من المنتجات تخدم برامج الوزارة المختلفة ومن ضمنها برنامج "سكني"؛ مما ساعد في مضاعفة حجم المشاريع التي يجري تطويرها في 2019 إلى 3 أضعاف؛ مما طور سابقًا منذ تأسيس الوزارة؛ حيث بلغ عدد العقود الموقّعة لهذا العام 36 عقدًا لتطوير أكثر من 50 مليونم2 توفر أكثر من 36 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة.

وتَطَرّق "الحماد" إلى أن من أبرز صور التحسين التي تمت فيما يخص تجربة العميل في برنامج "سكني" للحصول على منتج الأراضي المجانية، وهو أحد الحلول السكنية المفضلة لدى المستفيدين، عبر تفعيل نظام الحجز الإلكتروني للتسهيل على المستفيدين الاطلاع على كافة تفاصيل المشروع كالموقع الجغرافي والمعلومات والبيانات العمرانية والخدمات المتوفرة ومراحل التنفيذ، واختيار الأرض المناسبة، وإتمام عملية توقيع العقد واستلام الأرض بشكل إلكتروني ومبسط، مختصرًا 180 يومًا، وهي عملية مبسطة إلكترونية تتم في دقائق؛ وبذلك حصلت أكثر من 60 ألف أسرة على منتج الأرض المجانية خلال العام الحالي.

وكان برنامج "سكني" قد أعلن مطلع العام الجاري عن أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها، تشمل 100 ألف قرض عقاري مدعوم من صندوق التنمية العقارية، و50 ألف أرض مجانية في مختلف مناطق المملكة، و50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء.

وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها "سكني" عن أسماء المستحقين خلال العام في دفعة واحدة؛ وذلك بهدف تسريع التملك، وتقليص قوائم الانتظار، وإتاحة فرص سكنية أكثر تُلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.

يُذكر أن وزارة الإسكان من خلال برنامج "سكني" تسعى لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المسكن الملائم بكل يُسر وبشكل أسرع وسعر أقل، ضِمن خيارات متعددة عن طريق تقديم مجموعة من الخيارات السكنية والتمويلية؛ وذلك سعيًا لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030 وفقًا لأهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.