توقع المركز الوطني للأرصاد؛ هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة ابتداءً من الجمعة حتى الأحد المقبل، بما فيها منطقة مكة المكرمة. وشملت التوقعات في منطقة مكة؛ محافظات الليث والقنفذة وأضم وميسان والطائف وتربة والخرمة ورنية كما توقع المركز أن تكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة.

من الجمعة إلى الأحد.. 8 محافظات بمكة موعودة بأمطار رعدية عبدالرزاق البجالي سبق 2021-12-23 توقع المركز الوطني للأرصاد؛ هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة ابتداءً من الجمعة حتى الأحد المقبل، بما فيها منطقة مكة المكرمة.



وشملت التوقعات في منطقة مكة؛ محافظات الليث والقنفذة وأضم وميسان والطائف وتربة والخرمة ورنية كما توقع المركز أن تكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443 04:24 PM

من الجمعة إلى الأحد.. 8 محافظات بمكة موعودة بأمطار رعدية المركز الوطني للأرصاد توقع أن تكون من خفيفة إلى متوسطة





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توقع المركز الوطني للأرصاد؛ هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة ابتداءً من الجمعة حتى الأحد المقبل، بما فيها منطقة مكة المكرمة.



وشملت التوقعات في منطقة مكة؛ محافظات الليث والقنفذة وأضم وميسان والطائف وتربة والخرمة ورنية كما توقع المركز أن تكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة.