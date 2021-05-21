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العثور على "مفقود جدة" بصحة جيدة

فُقد منذ 40 يوماً في ظروف غامضة

عثر أمس الأول أحد المواطنين على الشاب "تركي عطية الزهراني"، وهو بصحة جيدة، بعد فَقْده منذ أكثر من 40 يوماً في شهر شعبان الماضي وفي ظروف غامضة، بعد خروجه من منزله بحي الروابي جنوب جدة، وسط قلق ذويه بشأن مصيره.

وبين والد المفقود لـ"سبق" أنه -بحمد الله تعالى- عثر على ابنه وهو بصحة جيدة حينما شاهده أحد أهالي الحي بجدة الذي يسكن فيه، بالقرب من الكورنيش، مقدماً شكره لجميع مَن شارك في البحث عن ابنه ، ومثمناً دور "سبق" في النشر والاهتمام، مقدماً شكره للجهات المعنية على جهودهم واهتمامهم.

مفقود جدة "تركي الزهراني" مفقود بجدة منذ 20 يومًا.. وذووه يكثِّفون البحث

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العثور على "مفقود جدة" بصحة جيدة
سبق

عثر أمس الأول أحد المواطنين على الشاب "تركي عطية الزهراني"، وهو بصحة جيدة، بعد فَقْده منذ أكثر من 40 يوماً في شهر شعبان الماضي وفي ظروف غامضة، بعد خروجه من منزله بحي الروابي جنوب جدة، وسط قلق ذويه بشأن مصيره.

وبين والد المفقود لـ"سبق" أنه -بحمد الله تعالى- عثر على ابنه وهو بصحة جيدة حينما شاهده أحد أهالي الحي بجدة الذي يسكن فيه، بالقرب من الكورنيش، مقدماً شكره لجميع مَن شارك في البحث عن ابنه ، ومثمناً دور "سبق" في النشر والاهتمام، مقدماً شكره للجهات المعنية على جهودهم واهتمامهم.

21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
01:08 AM

العثور على "مفقود جدة" بصحة جيدة

فُقد منذ 40 يوماً في ظروف غامضة

A A A
سعود الدعجاني - جدة
13
41,238

عثر أمس الأول أحد المواطنين على الشاب "تركي عطية الزهراني"، وهو بصحة جيدة، بعد فَقْده منذ أكثر من 40 يوماً في شهر شعبان الماضي وفي ظروف غامضة، بعد خروجه من منزله بحي الروابي جنوب جدة، وسط قلق ذويه بشأن مصيره.

وبين والد المفقود لـ"سبق" أنه -بحمد الله تعالى- عثر على ابنه وهو بصحة جيدة حينما شاهده أحد أهالي الحي بجدة الذي يسكن فيه، بالقرب من الكورنيش، مقدماً شكره لجميع مَن شارك في البحث عن ابنه ، ومثمناً دور "سبق" في النشر والاهتمام، مقدماً شكره للجهات المعنية على جهودهم واهتمامهم.

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