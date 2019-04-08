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"العدل" تطرح وظائف شاغرة بمسمى "كاتب عدل" بالمرتبة السابعة

عن طريق المسابقة الوظيفية والتقديم حتى 13 شعبان

أعلنت وزارة العدل، ممثلةً بوكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، فتح باب التقديم لوظائف بمسمى "كاتب عدل"، على المرتبة السابعة، إلكترونياً، وحتى 13 شعبان الجاري.

واشترطت "العدل" في المتقدم إرفاق صورة واضحة من وثيقة التخرج (معتمدة)، وصورة لشهادة حسن السيرة والسلوك (معتمدة)، وإرفاق تزكيتين علميتين، وصورة واضحة من الهوية الوطنية، وسيتم استبعاد أي طلب لا تكون فيه المستندات المرفقة واضحة وبحجم لا يتجاوز 1 ميجا.

كما تضمنت الشروط أن يكون سعودي الجنسية، لم يسبق وأن صدر عليه قراراً تأديبياً بالفصل من وظيفة عامة، أو حكم عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف.

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"العدل" تطرح وظائف شاغرة بمسمى "كاتب عدل" بالمرتبة السابعة
سبق

أعلنت وزارة العدل، ممثلةً بوكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، فتح باب التقديم لوظائف بمسمى "كاتب عدل"، على المرتبة السابعة، إلكترونياً، وحتى 13 شعبان الجاري.

واشترطت "العدل" في المتقدم إرفاق صورة واضحة من وثيقة التخرج (معتمدة)، وصورة لشهادة حسن السيرة والسلوك (معتمدة)، وإرفاق تزكيتين علميتين، وصورة واضحة من الهوية الوطنية، وسيتم استبعاد أي طلب لا تكون فيه المستندات المرفقة واضحة وبحجم لا يتجاوز 1 ميجا.

كما تضمنت الشروط أن يكون سعودي الجنسية، لم يسبق وأن صدر عليه قراراً تأديبياً بالفصل من وظيفة عامة، أو حكم عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
07:07 PM

"العدل" تطرح وظائف شاغرة بمسمى "كاتب عدل" بالمرتبة السابعة

عن طريق المسابقة الوظيفية والتقديم حتى 13 شعبان

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
5,317

أعلنت وزارة العدل، ممثلةً بوكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، فتح باب التقديم لوظائف بمسمى "كاتب عدل"، على المرتبة السابعة، إلكترونياً، وحتى 13 شعبان الجاري.

واشترطت "العدل" في المتقدم إرفاق صورة واضحة من وثيقة التخرج (معتمدة)، وصورة لشهادة حسن السيرة والسلوك (معتمدة)، وإرفاق تزكيتين علميتين، وصورة واضحة من الهوية الوطنية، وسيتم استبعاد أي طلب لا تكون فيه المستندات المرفقة واضحة وبحجم لا يتجاوز 1 ميجا.

كما تضمنت الشروط أن يكون سعودي الجنسية، لم يسبق وأن صدر عليه قراراً تأديبياً بالفصل من وظيفة عامة، أو حكم عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
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